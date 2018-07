'Lulapalooza': miles festejan en Rio a favor del candidato de izquierda

Con un cartel de lujo encabezado por los legendarios Gilberto Gil y Chico Buarque, el "Festival Lula Libre" reunió a más de 5 mil personas este sábado en Rio de Janeiro para pedir la libertad del exmandatario, preso por corrupción desde abril y favorito para las elecciones de octubre.

Leer más: Lula revertirá privatizaciones si vuelve a la presidencia

Jóvenes y ancianos enfundados en camisetas rojas y usando caretas de papel con el rostro de Luiz Inácio Lula da Silva se congregaron en los Arcos de Lapa, en el corazón de la ciudad, para escuchar a la cuarentena de artistas que protagonizaron este inusual acto político y cultural a favor del líder de la izquierda.

Leer más: Lula cumple 100 días en prisión y no desiste ser presidente

El evento, que tiene prevista la participación de la sambista Beth Carvalho o de la joven 'funkeira' MC Carol y que fue bautizado popularmente como 'Lulapalooza', como un guiño al famoso festival Lollapalooza, empezó alrededor de las 14H00 locales y debería terminar entrada la noche con el esperado show de Buarque y Gil.

Los dos artistas, de hecho, no tocan juntos desde 1973, cuando Brasil estaba en plena dictadura militar (1964-1985). Caetano Veloso, el otro elemento de esa tríada dorada, está de gira en Europa.

Aunque el "¡Lula libre!" resonó fuerte a lo largo del día, no todos estaban ahí por el expresidente.

Yo, sinceramente, vengo por los artistas, porque me gustan Chico y Gil. No soy muy afín a la causa de Lula, creo que es muy difícil que él no robara cuando cayeron casi todos los de su gobierno, dijo Gabriel Nascimento, un estudiante de historia de 19 años.