Filipinas: bus cae a barranco, hay 19 muertos y 17 heridos

MANILA, Filipinas (AP) — Al menos 19 personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando un autobús se salió de una sinuosa carretera de tierra y cayó a un barranco al sur de la capital de Filipinas, dijo la policía el miércoles.

El siniestro ocurrió el martes en la noche en la localidad de Sablayan, en la provincia de Mindoro Occidental, cuando el autocar se disponía a circular por un tramo cuesta abajo en una carrera que había estado en obras. El vehículo impactó contra la baranda de un puente antes de caer al barranco de entre 4,5 y 6 metros (entre 15 y 20 pies) de profundidad.

Un problema mecánico podría haber sido la causa de que el conductor perdiese el control del autocar, dijo Alexis Go, investigador policial, a The Associated Press.

El conductor falleció y entre los heridos había niños, explicó el agente de policía Ian Villanosa.

El número de fallecidos en accidentes de tránsito es alarmantemente alto en Filipinas debido el poco respeto a las normas de conducción, el mal estado de los vehículos y la falta de medidas de seguridad como señales y guardarraíles, especialmente en las regiones más remotas.