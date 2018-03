Detenido el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy

PARÍS (AP) — El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy estaba detenido como parte de una investigación por haber recibido supuestamente millones de euros de financiación ilegal del régimen del fallecido dictador de Libia Moamar Gadafi, dijo una fuente judicial el martes.

Sarkozy fue interrogado por la policía en la comisaría de Nanterre, al oeste de París, dijo una persona con conocimiento directo del caso a The Associated Press, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto en público.

Las autoridades abrieron una investigación en 2013 sobre el caso, que afecta al financiamiento de su campaña presidencial de 2007, que lo llevó la Palacio del Elíseo.