Washington.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este jueves la creación de una Fuerza Espacial militar propuesta por el presidente Donald Trump en junio pasado, que buscará asegurar que el país "domine el espacio".

Lea también: Trump quiere fuerza espacial, pero Pentágono tiene otra idea

"Ha llegado el momento de escribir el próximo gran capítulo de la historia de nuestras Fuerzas Armadas, de prepararse para el próximo campo de batalla adonde se convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva generación de amenazas a nuestra gente, a nuestra nación", dijo Pence en un discurso en el Pentágono, sede de la secretaría de Defensa estadounidense, señaló AFP.

Mike Pence anuncia que EU creará Fuerza Espacial militar. Foto: AP

Lea también: NASA anuncia a la nueva tripulación que viajará al espacio

Según Pence una nueva normativa establecerá "los pasos exactos a tomar" para la creación de un Ejército dedicado a la seguridad en el Espacio."Este documento establece los pasos exactos a tomar para crear una Fuerza Espacial", declaró Pence , acotó Efe.

"Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos", agregó. Señaló que se está trabajando en los preparativos para hacer que esta fuerza espacial sea la sexta rama de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército (US Army), la Fuerza Aérea (US Air Force), la Marina (US Navy), el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera, como propuso el presidente de Estados Unidos en mayo pasado.

Para defender a Estados Unidos, una simple presencia en el espacio no es suficiente, debemos dominar el espacio, dijo entonces.

El espacio está actualmente bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La creación de una nueva rama militar tiene que recibir el visto bueno del Congreso.

Pence sostuvo que el proceso se hará por etapas, con el objetivo de crear esta sexta fuerza para 2020. El vicepresidente pidió al Congreso que apruebe un presupuesto adicional de 8.000 millones de dólares en los próximos cinco años.

La iniciativa de Trump busca contrarrestar los avances espaciales de China y Rusia.

El documento establece cuatro puntos a seguir para tal fin.

El primero sería la creación del Comando del Espacio, que será en última instancia el aparato responsable de este nuevo Ejército.

En segundo lugar, se comenzaría a trabajar en la formación de las tropas que procederán de los distintas ramas de las Fuerzas Armadas y cuya misión será centrarse en la seguridad espacial.

Se establecería, además, una Agencia Espacial cuya objetivo sería "la investigación e innovación" para dotar al Pentágono de todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta nueva misión.

Y por último, el cuarto paso, sería nombrar a un nuevo subsecretario de Defensa para el Espacio, que sería un civil cuya tarea sería garantizar que se cumplen "los plazos y objetivos" marcados.

"Nuestros adversarios han transformado ya el espacio en un nuevo campo de batalla", justificó Pence, quien puso como ejemplo la destrucción por parte de China de uno de sus propios satélites con un misil o el desarrollo de un láser capaz de bloquear a las infraestructuras espaciales por parte de Rusia.

El secretario de Defensa, James Mattis, quien también participó en el acto, coincidió con el vicepresidente en la necesidad de garantizar la "capacidad disuasoria" de EEUU en el espacio por tratarse de un escenario vital para los intereses del país.