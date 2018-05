Funcionaria de E.U dice en burla que McCain "está muriendo"

WASHINGTON (AP) - Una funcionaria de la Casa Blanca minimizó la postura del senador John McCain sobre la nominada presidencial para encabezar la CIA, al decir el jueves que "no importa" porque "de todas formas ya se está muriendo", dijeron a The Associated Press dos personas presentes en la sala.

En una reunión de personal, Kelly Sadler conversaba sobre el rechazo de McCain a la nominación de Gina Haspel para ser directora de la CIA cuando hizo el comentario, según las dos personas, que dijeron sentirse sorprendidas por la declaración. Ambas hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca no desmintió la declaración, pero indicó en un comunicado que "respetamos el servicio del senador McCain a nuestro país y rezamos por él y su familia en estos momentos difíciles".

El republicano de 81 años fue diagnosticado con glioblastoma, un agresivo cáncer cerebral, en julio de 2017. Partió de Washington en diciembre y fue operado el mes pasado debido a una infección.

Sadler, quien se desempeña como asistente especial del presidente Donald Trump, no respondió a una solicitud de comentarios el jueves en la tarde.

La esposa de McCain, Cindy McCain, respondió con un tuit dirigido a Sadler: "Le recuerdo que mi esposo tiene una familia, siete hijos y cinco nietos".