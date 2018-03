Hallan el cuerpo de Gabriel en cajuela de auto de madrastra

Níjar, España.- Con gran dolor e indignación la sociedad española lamenta la muerte del pequeño Gabriel Cruz Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la cajuela de un auto conducido por la novia del padre del menor.

El pequeño de tan solo ocho años se encontraba desparecido desde el día 27 de febrero, en el pueblo de Las Hortichuelas, en la zona de en Níjar (Almería). El menor se encontraba de visita junto a su padre y la pareja de éste en la casa de la abuela paterna. El niño fue visto por última vez con vida cuando se disponía a partir hacía la casa de unos primos que vivían a tan solo 100 metros del hogar en que se encontraba.

Ana Julia, de origen Dominicano pero residente de Vícar, fue detenida por las autoridades mientras se disponía partir en su auto hacía una zona fuera de las inmediaciones de Níjar, presuntamente para deshacerse del cuerpo del niño y que la investigación no avanzara más a fondo.

Gabriel fue encontrado dentro del maletero del auto, se especula que la sospechosa lo sacó del interior de un pozo en donde lo había tenido oculto, para después colocarlo en la cajuela y llevarlo a una zona lejana para no ser descubierta.

En un video tomado por uno de los vecinos de la zona, la mujer entre gritos asegura que ella no es la responsable de la muerte del niño.

¡No he sido yo! ¡Esta mañana no he cogido el coche!