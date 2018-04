Ana Julia pide perdón en carta a la mamá de Gabrielito

España.- Ana Julia es la asesina confesa de Gabriel Cruz, su hijastro y la historia de la desaparición del pescaíto causó gran conmoción. La pareja de Ángel Cruz decidió escribir una carta en la que pide perdón a la familia de Gabrielito por su muerte y asegura que todo fue un accidente.

La madrastra de Gabriel escribió en puño y letra el documento en que relata los hechos ocurridos ese fatal 27 de febrero que el niño fue asesinado; sin embargo, señala que fue un accidente y que no lo reveló por miedo.

Ana Julia junto al padre de Gabriel. Foto: EFE

Me asusté, me bloqueé y la bola se fue haciendo cada vez más grande.

La búsqueda del pescaíto fue intensa, sus padres y familiares hicieron pública la imagen del niño con la esperanza de verlo de nuevo. El niño fue visto por última vez al salir de la casa de su abuela el 27 de febrero y fue el 11 de marzo cuando fue encontrado su cuerpo en la cajuela de Ana Julia.

En la carta la mujer pide perdón a la familia y a todos los allegados.

Ángel, Patricia, a todos. Os pido perdón. Quité a la persona que amo lo más grende que una persona puede tener; un hijo.

Padres de Gabriel Cruz en su funeral.

Ana Julia agregó que se siente sorprendida por mentiras que se han dicho en los medios y repite una y otra vez que todo fue un accidente.

También recordó el daño que su hija sufrió por los hechos y le pide perdón.

La mujer reconoce “me pasaré el resto de mi vida aquí”.

Las cartas le fueron enviadas a la periodista Ana Rosa Quintana de Telecinco, quien quiso compartirlas con sus destinatarios, Patricia y Ángel, padres de Gabriel. Patricia no quiso conocer el contenido y Ángel se sorprendió.

Estos son fragmentos de la carta escrita por Ana Julia:

Ante todo pedir perdón a toda la familia de Gabriel y a todas las personas que he hecho daño.

"Sé que pasaré el resto de mi vida aquí, pero esto es en lo que menos pienso. Tengo mucho que contar, en cuanto pueda, lo explicaré."

Agrega que hay mucho racismo de por medio y le causa mucha tristeza observar cómo quemaron una muñeca negra en su representación.

"Por Dios! Si ya cuando me detuvieron en el coche que me metieron las dos chicas que se montaron conmigo, esas mismas me querían matar con las esposas por detrás y diciéndome una “ahora mismo te mataba, z#$$”. Te dejaba en una plaza para que te mataran, hija de p#$”. A ver si con un poco de suerte te matan en la cárcel”."