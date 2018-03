La petición de la mamá de Gabriel, hallado en auto de madrastra

España.- La madre de Gabriel, niño de ocho años, hallado muerto el domingo después de 12 días de búsqueda que tuvieron en vilo a toda España agredeció hoy las muestras de cariño y pidió evitar una ola de rabia contra la detenida como sospechosa del crimen.

Ana Julia y el pequeño Gabriel. Foto Fcaebook

"Veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer. En honor al 'Pescaíto' (apodo del niño), pido a la gente que nadie hable más de esta mujer, que no aparezca en ningún sitio. Ese no era él y no soy yo", dijo la madre del pequeño Gabriel en la radio Onda Cero.

En medio de la consternación y la indignación que despertó el crimen en España y menos de 24 horas después del hallazgo del cadáver, la mujer conmovió con un mensaje centrado en la arista más positiva que dejó el caso: el apoyo de todo el país a la búsqueda del pequeño.

"Que pague lo que tenga que pagar", dijo entre sollozos sobre la detenida, pareja del padre del niño. "Pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente".

Gabriel desapareció el 27 de febrero en Níjar, sur de España, cuando salía de la casa de su abuela. El pedido de ayuda desesperado de los padres sacudió de inmediato a la sociedad y cientos de personas se unieron a la búsqueda y a las campañas en redes sociales.

La investigación llegó al peor desenlace este domingo.

La policía detuvo a la novia del padre de Gabriel cuando llevaba en el maletero de su coche el cadáver del pequeño tras sacarlo al parecer de un pozo en la zona.

"Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz", escribió entonces en Twitter el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El rey Felipe VI se sumó hoy a un minuto de silencio en memoria del pequeño.

La detención conmocionó a la opinión pública también porque la mujer, de origen dominicano, se había mostrado durante la búsqueda acompañando constantemente al padre e incluso había hecho declaraciones a los medios.

Ana Julia. Foto Facebook

La conmoción siguió con aumentando a medida que se conocían más detalles. Fuentes de la investigación confirmaron hoy a la prensa española que el niño murió estrangulado el mismo 27 de febrero en que desapareció, según los resultados preliminares de la autopsia.

También quedó en el foco de la opinión pública la muerte de una hija de la detenida que se precipitó de un séptimo piso en la ciudad de Burgos en 1986. La Policía, que consideró entonces un accidente esa muerte, revisa ahora el caso.

En su entrevista radial, la madre aseguró hoy que sospechaba de la detenida desde un principio y que no podía decirlo para no perjudicar la investigación.

"Yo temía que fuera así. No se podía decir nada, porque era parte de la investigación", explicó. "Tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso, apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias".