El hecho que puso las miradas en la madrastra de Gabriel

España.- Vecinos de Las Hortichuelas comenzaron a sospechar de una posible implicación de Ana Julia Quezada en la desaparición del niño Gabriel Cruz cuando esta afirmó haber encontrado una camiseta interior de color blanco del menor.

Quezada, detenida por la Guardia Civil, que ha hallado el cuerpo sin vida del menor en el maletero de su coche, aseguró el sábado 3 haber encontrado la pieza de ropa en las inmediaciones de la depuradora del Barranco de Las Águilas, en la barriada de Las Negras (Níjar), cuando paseaba junto al padre de Gabriel.

Los habitantes del lugar donde se perdió el rastro del niño Gabriel Cruz aseguran que nadie pensó en que Ana Julia pudiese ser la responsable de la desaparición "hasta que pasó lo de la camiseta, fue muy raro que estuviese seca y la encontrase ella".

Mi yerno es policía y pasó con un grupo por la mediana y no vio la camiseta. Ahí sí hubo algo de sospechas, porque además estaba seca, relata un vecino.

La detenida llegó a afirmar durante una entrevista con TVE, realizada junto al padre del niño, que el mismo día de la desaparición de Gabriel ella misma había advertido al menor contra los desconocidos.

"Esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación. La abuela y yo. Y le dijimos, 'Tú si ves un desconocido corre, no te pares'. Mira por dónde, ese mismo día desapareció el niño", declaró la arrestada ante las cámaras.

Solo no se iría, no se alejaba él, se marchaba de cada media hora y volvía... Se comía una manzana, una fruta, y volvía con los amigos. Pero es que ese día Gabriel no volvió.