A siete días del hallazgo, "destrozados y en shock" sin Gabriel.

España.- Los familiares del niño Gabriel Cruz, asesinado por la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, han asegurado que aún siguen "destrozados" y con falta de "despertar del shock" que ha supuesto la muerte del pequeño.

"Tenemos que despertar porque todavía no hemos despertado del shock, de la gente, de todo el mundo", ha dicho en declaraciones a los medios Rocío Muñoz, portavoz de la familia de Gabriel, durante una concentración contra la derogación de la prisión permanente revisable en Almería.

La familia ha recibido muestras de cariño desde "cualquier parte de España y del mundo". Foto: EFE

Con ayuda de los mejores seguramente salgamos adelante. Todo sea por el pequeño, que, aunque no esté aquí, lo tenemos presente.

Asimismo se ha referido a las muestras de cariño recibidas por la familia desde "cualquier parte de España y del mundo".

"Nos están llegando cartas de Reino Unido, de Argentina, de millones de sitios; cada día recibimos por lo menos 80 o 90", ha dicho la portavoz, quien también ha agradecido a todos los que a diario se trasladan al punto en el que se ha celebrado la concentración, una ballena de mosaicos que oculta los restos de un cetáceo real y que ahora es un improvisado altar para Gabriel.

Por otro lado, ha subrayado la "ilusión" que tiene la familia ante la noticia de que el Ayuntamiento de Almería pondrá a un espacio de la ciudad el nombre del pequeño.

"Ilusión claro que nos hace, que Gabriel tenga un símbolo aquí en Almería con lo que a él le gustaba la playa, los peces, las ballenas, yo creo que éste sería el sitio idóneo para que Gabriel tuviera algo. Lo que ellos decidan, eso es Ángel y Patricia con el alcalde, que se sienten y hablen tranquilamente", ha añadido.

Precisamente, el regidor de la capital almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en esta convocatoria y, a preguntas de los periodistas, ha desvelado que han sido "muchísimas las personas que se han puesto en contacto directo" con él a través de las redes sociales y otros medios para proponer ubicaciones.

Foto: EFE

"El Paseo Marítimo, esta ballena al final de la Rambla, la fuente de los Peces, el Parque de las Familias, otra serie de parques por la ciudad", ha enumerado el primer edil, quien defiende que lo importante es que "Gabriel tenga su espacio y que los almerienses puedan recordarlo como él se merece".

Ha defendido que deben ser los padres del niño los que elijan el sitio que "mejor lo representa, por lo que "cuando llegue el momento, de manera tranquila y serena ellos serán los que lo elijan, decidirán dónde esta ciudad recordará para siempre a Gabriel".

Sobre la prisión permanente revisable, ha señalado que "todos los estudios demoscópicos lo que dicen, en general, es que están a favor de que no se derogue" aunque ha pedido que no se relacione con el caso del niño. "Ha tenido la inmensa desgracia de pasar lo que le ha pasado coincidiendo con un debate en el Congreso. Insisto, creo que no hay que mezclar una cosa con la otra", recalca.

Una idea en la que ha incidido el secretario general del PP de Almería, Javier A. García, quien ha mantenido que se trata de dos cosas distintas que no hay que mezclar", aunque ha defendido la vigencia y constitucionalidad de la prisión permanente revisable.

"Ningún español de bien quiere que salga a la calle el asesino de Marta del Castillo sin que nadie le garantice que vuelva a cometer esa situación. O que nadie le garantice el asesino confeso de Diana Quer. O salir a la calle la asesina de Gabriel sin que nadie le garantice que no va a volver el asesinato que ha conmocionado a toda España", dice reclamando al PSOE que recapacite igual que Cs.