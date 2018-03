¡Increíble! Gana 194 mil dólares en su primera apuesta en línea

Atlantic City, Nueva Jersey.- Un hombre de Nueva Jersey que se inscribió en el juego por Internet ganó casi 194 mil dólares en su primer giro de un juego de tragamonedas en línea.

Anibal Lopes, de Woodbridge, dijo que estaba aburrido después del trabajo la noche del lunes, por lo que creó una cuenta en el sitio web playsugarhouse.com en su celular inteligente.

Al elegir un juego de tragamonedas llamado Divine Fortune, el jugador de 33 años ganó su Mega Jackpot en su primer giro.

Pensé, 'Esto no está sucediendo'", dijo. "No podía creer que gané tanto dinero. Le dije a mi esposa: 'No me siento bien. Me tiemblan las piernas ". Ella dijo: 'Tenemos que llevarte a la sala de emergencia'. Le dije: 'No, no estoy enfermo; ¡Acabo de ganar cerca de 194 mil!