George y Barbara: un romance presidencial de siete décadas

Houston, Texas.- Se conocieron en un baile navideño. Ella tenía 17. Tenía 18 años.

Dos años después se casaron. Ahora, 73 años después, son la pareja con el matrimonio más largo en la historia presidencial.

George Bush sabe cómo me siento, dijo Barbara Bush. Él es el héroe ... Él es mi héroe.

Foto: AP

Con su ex presidente esposo a su lado, la ex primera dama Barbara Bush ha decidido rechazar el tratamiento médico adicional por problemas de salud y centrarse en "cuidado de la comodidad" en su hogar en Houston.

El portavoz de la familia, Jim McGrath, reveló el domingo la decisión de Barbara Bush. El hombre de 92 años había estado recientemente en el hospital por insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ella tuvo una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en 2009 y una larga historia de tratamiento para la enfermedad de Graves, un problema de tiroides.

Foto: AP

La relación de la pareja es una verdadera historia de amor, que la nieta Jenna Bush Hager describió el lunes como "notable".

El ex presidente "todavía dice: 'te amo, Barbie' todas las noches", dijo Hager en Today, donde trabaja. Tuvieron seis hijos, incluido el padre de Hager, el ex presidente George W. Bush, lo que convirtió a Barbara Bush en una de las dos únicas primeras damas en ser también una madre presidencial. La otra era Abigail Adams, esposa de John Adams, el segundo presidente de la nación y madre de John Quincy Adams, el sexto presidente.

Foto: AP

George HW Bush, de 93 años, describió a la madre de sus seis hijos como "el pilar principal, por supuesto, el padre que siempre estuvo allí para ayudar a resolver los problemas diarios y las emergencias de la vida de adolescentes y preadolescentes".

En sus memorias de 1994, Barbara Bush describe a ella y a su esposo como "las dos personas más afortunadas del mundo, y cuando todo el polvo se asienta y todas las multitudes desaparecen, las cosas que importan son la fe, la familia y los amigos". Hemos sido bendecidos desmedidamente, y lo sabemos".

Foto: AP

El ex presidente era un aviador naval en entrenamiento cuando se conocieron.

No recuerdo mucho lo que usa la gente, pero esa ocasión particular se destaca en mi memoria; dice en su autobiografía.

La banda estaba tocando canciones de Glenn Miller y le preguntó a un amigo de Rye, Nueva York, si conocía a la chica al otro lado de la habitación con el vestido de fiesta verde y rojo. El amigo lo presentó a Barbara Pierce, la hija de un editor de Rye que iba a la escuela en Carolina del Sur.

Foto: AP

La siguiente canción fue un vals.

"Como no bailé, nos sentamos a bailar". Y varios más después de eso, hablar y conocerse mutuamente ", dijo George HW Bush. "Fue una reunión de libro de cuentos".

En ocho meses, se habían conocido las familias de los demás, se habían comprometido en agosto de 1943 y se habían casado el 6 de enero de 1945, cuatro meses después de que Bush fuera derribado en el Pacífico. Había sido el aviador más joven de la Armada cuando consiguió sus alas y llevó el nombre "Barbara" en su torpedo bombardero Grumman Avenger.

Foto: AP

Después de la guerra, asistió a Yale y se mudaron a Texas. Su marido dejó su huella en el negocio del petróleo a medida que la pareja formaba su familia y recurría a la política, un viaje que los llevaría por todo el mundo a la Casa Blanca.

"Me has dado la alegría que pocos hombres saben", le escribió George Bush, según una colección de cartas publicadas en 1999.

He escalado tal vez la montaña más alta del mundo, pero ni eso puede ser una vela para ser el marido de Barbara; dijo también.

Foto: AP

Las fotos tomadas por The Associated Press durante décadas han capturado momentos de cuidado, como cuando Barbara Bush aplicó protector solar a la nariz del 41º presidente en un partido de béisbol de 2015 entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle; y franqueza, sobre todo después de que Bush pisó el dedo del pie de su esposa en 1989 mientras abordaba Air Force One.

Su matrimonio también ha soportado pruebas más serias.

Foto: AP

Una hija, Robin, murió en 1953 de leucemia unas semanas antes de su 4to cumpleaños.

Barbara Bush recordó un episodio de depresión a mediados de la década de 1970.

Noche tras noche, George me sostenía llorando en sus brazos mientras trataba de explicar mis sentimientos. Casi me pregunto por qué no me dejó.

Foto: AP

Apenas el año pasado, surgieron denuncias de que Bush, quien durante más de cinco años utilizó una silla de ruedas para movilidad, tocó inapropiadamente a más de media docena de mujeres en sus nalgas mientras estaban de pie junto a él para tomar fotos.

A través de McGrath, Bush emitió disculpas repetidas "a cualquiera que haya ofendido".

George Bush simplemente no tiene en su corazón causar angustia a nadie; dijo McGrath.

Foto: AP

También el año pasado, ambos terminaron en el mismo hospital de Houston: el ex presidente con neumonía; su esposa con bronquitis.

En 2013, le dijo a C-SPAN en una entrevista que rezan en voz alta todas las noches "y a veces luchamos por quién es el turno".

En la misma conversación, ella dijo que no temía la muerte por ella misma o "mi precioso George".

"Sé que hay un gran Dios, y no estoy preocupado", dijo.