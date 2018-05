Después de 22 años en prisión, recibirá la inyección letal

Jackson, Georgia.- La Corte Suprema de Georgia negó el viernes la suspensión de la ejecución de un hombre condenado por matar a un guardia de prisión fuera de servicio que lo llevó a una tienda de Walmart hace 22 años.

Robert Earl Butts Jr., de 40 años, está programado para morir a las 7 pm del viernes mediante la inyección del pentobarbital barbitúrico compuesto en la prisión estatal de Jackson. Butts y Marion Wilson Jr., de 41 años, fueron condenados por asesinato y robo a mano armada en el asesinato en marzo de 1996 de Donovan Corey Parks, de 24 años.

Los jurados en juicios separados encontraron evidencia suficiente para sentenciar a muerte a ambos hombres porque Parks fue asesinado durante la comisión de un delito grave, robo a mano armada. El caso de Wilson aún está pendiente en los tribunales.

Butts había sido programado para morir el jueves, pero obtuvo un breve indulto cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado emitió una suspensión el miércoles para darle más tiempo para evaluar la solicitud de indulto de Butt. La junta, que es la única autoridad en Georgia con el poder de conmutar una sentencia de muerte, votó el jueves no perdonarle la vida.

La ejecución fue reprogramada para el viernes. Butts, que todavía tiene pendientes otros desafíos judiciales, solicitó una última comida de hamburguesa con tocino, chuletón de buey, seis porciones de pollo, papas fritas, tarta de queso y limonada de fresa.

Él sería el segundo preso ejecutado por Georgia este año. Carlton Gary, declarado culpable de violar y matar a tres mujeres mayores y conocido como el "estrangulador de la media", fue ejecutado en marzo.

Los fiscales dijeron que Butts y Wilson atacaron a Parks después de estar detrás de él en la línea de cajas de una tienda Walmart en la ciudad central de Milledgeville en Georgia. Le pidieron transporte a Parks, y él estuvo de acuerdo.

A poca distancia de la tienda, uno de los hombres le mostró a Parks una escopeta y le ordenó que se detuviera. Parks fue sacado del auto y asesinado de un solo disparo en la cabeza. Los investigadores más tarde encontraron una escopeta debajo de la cama de Wilson. Un testigo dijo que Butts le había dado la escopeta a Wilson para que la sostuviera después del asesinato.

Las autoridades dijeron que Butts y Wilson eran miembros de pandillas que habían ido en busca de una víctima cuando condujeron el auto de Butts a la tienda Walmart.

Sus abogados insistieron en una solicitud de clemencia a la junta de libertad condicional de que Butts no era el tirador. Un testigo de la cárcel, Horace May, quien testificó en el juicio de Butts que Butts confesó ser el tirador, ahora ha firmado una declaración jurada diciendo que hizo la historia por simpatía hacia Wilson, a quien también conoció en la cárcel, escribieron los abogados de Butts. Wilson también dijo a May que la pareja había aceptado robar el auto de Parks, pero que Butts creía que liberarían a Parks, según el comunicado.

Los abogados de Butts también argumentaron a la junta de libertad condicional en la audiencia de indulto que la evidencia en el caso indica que Wilson constantemente tenía posesión del arma utilizada para matar a Parks. También dijeron que no hay evidencia de que Butts fuera miembro de una pandilla o que el asesinato de Parks estuviera relacionado con pandillas. Ellos escribieron que el hecho de que los dos intentaron vender el auto en una tienda de chuletas muestra que el crimen fue motivado financieramente.

En una ráfaga de recientes documentos judiciales, los abogados de Butts presentaron varias razones por las cuales creen que no debería ser ejecutado.

Dada la naturaleza del crimen, argumentaron, probablemente no sería sentenciado a muerte si fuera procesado hoy. También argumentaron que su sentencia de muerte fue "extremadamente desproporcionada" y que debería volver a condenarse.

También argumentaron que su sentencia era inconstitucional porque, aunque tenía 18 años en el momento del asesinato, su edad mental y su madurez estaban por detrás de su edad real. Ejecutarlo sería como ejecutar a alguien que era menor de 18 años cuando se cometió su crimen, y eso no es legal, dijeron.

Sus abogados también han dicho sistemáticamente que sus abogados fueron ineficaces y no investigaron exhaustivamente su caso ni presentaron pruebas mitigantes, incluida una infancia caracterizada por abuso y negligencia, que podrían haberlo ahorrado la pena de muerte.