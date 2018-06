Grecia respalda acuerdo por el nombre de Macedonia

Psarades, Grecia.- Los ministros de Relaciones Exteriores de Grecia y Macedonia respaldaron un acuerdo para resolver una larga lucha por el nombre de Macedonia el domingo durante una ceremonia de firma llena de historia y simbolismo.

El pueblo griego de Psarades, ubicado a orillas del Gran Lago Prespa, fue elegido para la ocasión ya que las fronteras de Grecia y Macedonia se encuentran en el agua.

Foto: AP

Los primeros ministros de los dos países, el griego Alexis Tsipras y el macedonio Zoran Zaev, estuvieron allí para ver el acuerdo alcanzado el martes firmado por sus ministros de Relaciones Exteriores, Nikos Kotzias y Nikola Dimitrov, respectivamente.

Los macedonios Zaev y Dimitrov llegaron desde el otro lado del lago en una pequeña lancha rápida. Sus homólogos griegos los recibieron con abrazos en un muelle que se amplió para el evento.

Foto: AP

Según el acuerdo, el vecino del norte de Grecia pasará a llamarse Macedonia del Norte para abordar las preocupaciones de apropiación de larga data en Grecia, que tiene una provincia de Macedonia que fue el lugar de nacimiento de Alejandro Magno.

Grecia a cambio suspenderá las objeciones que impidieron a Macedonia unirse a la OTAN y la Unión Europea.

Los líderes de los dos países dijeron que la firma sería el comienzo de relaciones más estrechas entre ellos y un ejemplo para todas las naciones en la región de los Balcanes.

Recordando su primer encuentro con Zaev este año en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Tsipras le dijo: Muy pocos creían que tendríamos éxito para poner fin a "26 años de estéril disputa entre nuestros países.

"Esta es nuestra propia cita con la historia", dijo Tsipras, y agregó que los pueblos de los Balcanes han sufrido durante mucho tiempo "el veneno del chovinismo y las divisiones del odio nacionalista".

Foto: AP

Zaev, por su parte, elogió el "fin de décadas de incertidumbre". Grecia y Macedonia serán en lo sucesivo "socios y aliados" en el modelado de la diplomacia exitosa para toda la región, dijo.

Que podamos permanecer unidos para siempre como lo estamos en este día, dijo Zaev.

Después de la firma, los funcionarios tomaron un bote para ir a la localidad lacustre macedonia de Oteshevo para un almuerzo de celebración.

Foto: AP

La policía acordonó todos los accesos a Psarades para evitar que los manifestantes llegaran al sitio. El acuerdo ha provocado la furia de los nacionalistas de ambos lados que afirman, simultáneamente, que le dio demasiado al otro lado.

Más de 4 mil nacionalistas griegos, que se oponen a otro país que tiene el nombre de Macedonia, en su lugar se reunieron cerca de Pissoderi, un pueblo a 40 kilómetros de distancia. Banners en la multitud decían "Solo hay una Macedonia y es griega" y "La identidad macedonia no se puede regalar".

Foto: AP

Varios cientos marcharon a un cercano bloqueo policial y comenzaron a arrojar piedras. La policía respondió con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Los enfrentamientos continuaron hasta la tarde. La policía griega dijo que 12 personas resultaron heridas, incluidos seis policías.

Las campanas de las iglesias en Psarades y las aldeas cercanas sonaron tristemente durante la ceremonia. La mayoría de los 60 habitantes de la aldea miraban desde lejos, claramente de mal humor.

"Las campanas de la iglesia sonaron tristes porque algo murió hoy en Grecia", dijo el sacerdote ortodoxo local Irinaios Hajiefremidis. "Nos están quitando nuestra alma, nuestro nombre".

Foto: AP

Hajiefremidis notó los conflictos étnicos y religiosos que generaciones de griegos, serbios y búlgaros lucharon por la tierra que compone la actual Macedonia.

"Hoy conmemoramos al padre George Papadopoulos, que fue asesinado el 16 de junio de 1907 porque no dijo misa en búlgaro", dijo.

Los sentimientos son tan fuertes en Macedonia, pero hay amplias diferencias de opinión.

"No seguí la firma. Seguir que? La capitulación? ¿La desaparición de mi identidad? ", Dijo la doctora jubilada Vera Jovanov. "No obtuve su aprobación para ser lo que soy. Nada será bueno en el futuro. Nada bueno para Macedonia ".

Foto: AP

El taxista Devan Stojanoski dijo "como se nos llame", la gente de Macedonia necesita "una oportunidad para una vida mejor y mejores estándares".

"Ya no me importa el nombre. Estoy muy decepcionado por todo lo que he dejado de pensar y preocuparme ", dijo.

Una manifestación contra el acuerdo atrajo a unas 3 mil personas en la ciudad sureña de Bitola, informaron medios macedonios.

La manifestación fue pacífica, pero el líder de la oposición, Hristijan Mickoski, del partido VMRO-DPMNE, el orador principal, utilizó palabras de lucha. Reiteró que su partido no apoyaría poner el nuevo nombre en la Constitución de Macedonia, uno de los términos del acuerdo.

Foto: AP

"Yo, Hristijan Mickoski, hablando desde el corazón y con una mente clara ..., nunca, a cualquier precio, incluso si eso costaría (mi) vida, apoyaré este acto de capitulación de Zoran Zaev", dijo Mickoski al manifestantes.

Sin embargo, la ceremonia de firma fue reconocida internacionalmente como un evento significativo. Entre los asistentes se encontraban la Subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary di Carlo, la Jefa de Asuntos Exteriores de la UE, Federica Mogherini, y el Comisionado de Ampliación de la UE, Johannes Hahn.

Foto: AP

El mediador de las Naciones Unidas para la disputa por el nombre, Matthew Nimetz, también estuvo presente. Nimetz pasó los últimos 24 años tratando de mediar entre Grecia y Macedonia, primero como enviado del presidente estadounidense Bill Clinton y luego en representación de los sucesivos secretarios generales de la ONU.

Nimetz felicitó a Tsipras y Zaev y agregó que demostraron "coraje político y visión estratégica" que no se encuentran a menudo. Recibió calurosos aplausos, no solo por su esfuerzo a menudo frustrado para hacer que la disputa por el nombre fuera algo del pasado, sino porque el domingo era su cumpleaños número 79 el domingo.

Foto: AP

Desde que Macedonia se separó de la ex Yugoslavia en 1991, Grecia se opuso a su uso del nombre "Macedonia" porque afirmaba que los diseños territoriales implicaban en su propia provincia norteña de Macedonia.

Las objeciones griegas demoraron el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de Macedonia hasta abril de 1993 y luego solo como la Antigua República Yugoslava de Macedonia (FYROM). En 1995, los dos países firmaron un acuerdo interino luego de que Macedonia aceptara modificar su bandera.

Foto: AP

"Me gusta pensar positivamente y realmente espero que esto sea mejor. Finalmente, la agonía termina y (la membresía en) la UE y la OTAN se volverán realidad ", dijo Suzana Eftiska, curadora de arte en Macedonia.