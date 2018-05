'Temo morirme de hambre'; Así es la vida en Sudán del Sur

Kandak, Sudán del Sur.- "Temo morirme de hambre", dijo Gatdin Bol. Acurrucado en un piso de tierra, el frágil hombre de 65 años dijo que sobrevive solo comiendo fruta de los árboles en esta remota ciudad de Sudán del Sur a la sombra de la guerra civil.

Hace tres meses, cuando las tropas del gobierno atacaron la ciudad natal de Bol en el estado de Jonglei, se robaron todo lo que poseía, incluida su comida, dijo. Huyó con su esposa y cuatro hijos, caminando durante dos meses hasta que llegaron a Kandak en el condado de Ayod. Ellos permanecen hambrientos. La temporada de siembra aún no ha comenzado y se saltaron el registro de alimentos de las Naciones Unidas y no son elegibles para recibir asistencia.

Cinco años después de la guerra civil en Sudán del Sur, más de 7 millones de personas enfrentan hambre severa sin ayuda alimentaria, según el último análisis de la ONU y el gobierno. Los trabajadores de ayuda advierten que un reciente aumento en los combates podría una vez más sumir a miles de personas en la hambruna.

"En los lugares donde hay desplazamiento y no podemos llegar, es motivo de preocupación", dijo Adnan Khan, director de país del Programa Mundial de Alimentos, a The Associated Press durante una distribución de alimentos esta semana en la ciudad controlada por los rebeldes. Kandak.

Ayod es uno de los 11 condados en Sudán del Sur que enfrentan hambre extrema. A distancia y careciendo de recursos básicos como el agua y la atención médica, la mayoría de sus residentes subsisten gracias a la ayuda alimentaria.

"Ayod sigue siendo precario ya que la gente depende en gran medida de las caídas de alimentos, que luego tienen que compartir con los parientes desplazados. Como muy pocos de ellos se están cultivando y la temporada de lluvias está dispuesta a interrumpir las actividades humanitarias, la situación solo puede empeorar ", dijo Nicholas Kerandi, analista de seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Durante la visita a Kandak, varias personas le dijeron a AP que no tenían nada para comer.

El ejército saqueó mi jardín y tomó mi comida. Si no encuentro comida, puedo pasar días sin comer; dijo Puot Kuony, bajando la cabeza.

En marzo, el hombre de 45 años dijo que vio soldados disparar y matar a su tío y atropellarlo con un camión antes de robar la comida de Kuony mientras atacaba su ciudad natal de Wau. Huyó a Kandak con su esposa y sus tres hijos, pero no pudo cultivar y, sin una tarjeta de registro de alimentos, pide raciones a los vecinos.

Las autoridades de Kandak estiman que la mitad de la población, unas 9 mil personas han sido desplazadas de otras partes del estado de Jonglei, que ha estado en el centro de la lucha. Desde marzo, han llegado unas 1800 personas, lo que ha afectado los pocos recursos de la comunidad.

Los residentes culpan a la guerra civil de Sudán del Sur por el deterioro de su situación.

"Queremos la paz para que la gente pueda moverse, cultivarse y no sentirse atrapada. Todos en Sudán del Sur dependen de la ayuda alimentaria y como líder del país no se puede decir que está bien", dijo Jung Gony Yut, coordinador humanitario de la oposición en el condado de Magok.

El gobierno de Sudán del Sur está haciendo todo lo posible para garantizar que la "normalidad" regrese a su gente, dijo el portavoz Ateny Wek Ateny. En las áreas más afectadas, el gobierno pide ayuda a los trabajadores para que brinden apoyo, incluidas las áreas controladas por la oposición, dijo.

Pero la paciencia de la comunidad internacional se está agotando a medida que continúan los informes de que los trabajadores humanitarios están siendo bloqueados para llevar a cabo su trabajo, y como las conversaciones de paz producen poco progreso. La próxima ronda de conversaciones comienza el 17 de mayo.

Miles de personas habían huido a los pantanos, sobreviviendo únicamente con vegetales y frutas silvestres, dijo en un comunicado el jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur, David Shearer.

"A principios de este año sentimos que nos estábamos moviendo en la dirección correcta", dijo. "Pero después de ver los efectos en los civiles de este conflicto, creo que existe un riesgo real de que la situación socave aún más la posibilidad de una paz duradera".