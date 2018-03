Salud pública de Brasil ofrece hipnosis como nueva terapia

Río de Janeiro.- Los hospitales y puestos públicos de salud de Brasil ofrecerán a partir de hoy gratuitamente diez nuevas terapias alternativas, como hipnosis, aromaterapia, cromoterapia y terapia de esencias florales, anunció el Ministerio de Salud.

Las diez nuevas terapias se suman a otros 19 tratamientos de medicina no convencional o de medicina basada en conocimientos tradicionales que ya son ofrecidos por los hospitales públicos en un esfuerzo del Gobierno por promover el bienestar de la población y reducir el estrés y la ansiedad, informó la cartera.

Temática. Foto: AP.

En la lista de nuevos tratamientos figuran algunos poco conocidos como la constelación familiar, que utiliza las relaciones familiares para identificar bloqueos emocionales; la imposición de manos, que permite la cura de algún mal mediante la energía que el terapeuta transmite con sus manos al paciente, y la apiterapia, que utiliza productos de las abejas como medicinas.

El Ministerio explicó que, con las diez nuevas terapias autorizadas, llega a 29 el tipo de tratamientos alternativos ofrecidos por la red pública de salud, que son usados cada vez con más frecuencia por los brasileños.

La oferta de la mayoría de esas terapias fue autorizada por el Ministerio el año pasado e incluye tratamientos como la ayurveda, homeopatía, medicina tradicional china, medicina antroposófica, fitoterapia con plantas medicinales, arteterapia, biodanza, meditación, musicoterapia, reiki, shantala y yoga.

Según el Ministerio, actualmente estas terapias son ofrecidas en los puestos públicos de salud del 57 % de los cinco mil 570 municipios de Brasil y su demanda creció en un 670 % en ocho años, desde 271 pacientes en 2008 hasta 2.1 millones en 2016, en su mayoría de acupuntura, medicina tradicional china y yoga.

Temática. FOTO: AP

El Ministerio calcula que, con 5 millones de pacientes que han buscado este tipo de tratamiento en los nueve mil 350 establecimientos públicos que los ofrecen, Brasil es líder mundial en el área.

Somos ahora el país que ofrece el mayor número de terapias alternativas disponibles en el sistema público, afirmó el ministro de Salud, Ricardo Barros, en la ceremonia inaugural de un seminario sobre terapias alternativas organizado por el Congreso Internacional de Ayurveda en Río de Janeiro, en el que firmó el respectivo decreto.

Barros explicó que el Ministerio considera sus gastos en estos tratamientos como inversión en prevención de salud ya que evitan que las personas se enfermen, que se agraven sus enfermedades o que sufran problemas psicológicos recurrentes de sus enfermedades.

De las 19 terapias complementarias a la medicina convencional ya ofrecidas, tan sólo dos son reconocidas por el Consejo Federal de Medicina (CFM), el colegio que reglamenta la actividad profesional de los médicos en Brasil: acupuntura y homeopatía. Sobre las otras, el organismo considera que no existen evidencias científicas sobre su eficacia.

Foto: Temática.

De las diez nuevas, además, al menos seis no son reconocidas por el CFM: aromaterapia, bioenergética, constelación familiar, geoterapia, imposición de manos y ozonoterapia.

Eso no significa que el Ministerio no pueda incluirlas en el sistema público de salud, pero dejamos claro que los médicos no pueden recomendar su uso a los pacientes, explicó el presidente del Consejo, Carlos Vital.

El ministro brasileño de Salud, por el contrario, considera que existen evidencias científicas de su eficacia.

Estamos hablando de medicina tradicional. A lo largo de milenios estos tratamientos tuvieron resultados. La mayoría de las medicinas está basada en principios activos extraídos de plantas, afirmó.

La opinión es compartida por la directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Carissa Etienne, otra de las participantes en el seminario en Río y quien destacó la necesidad de preservar conocimientos tradicionales en medicina.