Hombre enloquecido ataca con tijeras a un anciano en el metro

Esta madrugada, un pasajero enloquecido arremetió en ataque contra un anciano. El atacante apuñaló al anciano en la cara con unas tijeras en un tren de Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con The New York Post, el hombre fue identificado como Evan Hemans, de 27 años. Según la policía, el hombre subió a un tren Q con destino a Manhattan en la estación de DeKalb Avenue justo antes de la 1 a.m., portando unas tijeras.

Al notar la intención de Hemans con las tijeras, la mayoría de los pasajeros del vagón lograron huir, sin embargo, un hombre de 72 años con bastón fue quien sufrió la agresión.

Después de aquella acción, Hemans corrió fuera del tren hacia la calle, donde fue detenido, cerca de la estación.

Hemans fue acusado de asalto, posesión criminal de un arma y acoso, según New York Post. Por su parte, la víctima se encuentra en el Methodist Hospital, en condición estable.