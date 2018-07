Video Hombre bala sufre impactante accidente, no dio al blanco

Chile.- El pasado jueves un hombre bala estuvo a punto de perder la vida tras un accidente en el espectáculo.

El American Circus presentaba el espectacular show del hombre bala sin imaginar que presenciarían un accidente que casi le cuesta la vida al artista.

Hombre bala sufre impactante accidente, no dio al blanco. foto ilustrativa: Pixabay

El cañón y la expectativa estaban preparados y el acróbata salió por los aires, con una potencia y una dirección que no eran las esperadas, así que no cayó en la red, como se tenía planeado. El hombre salió disparado en otra dirección y cayó sobre un payaso, lo cual amortiguó su caída que pudo ser mortal.

El público se encontraba confundido, no entendía si se trataba de un accidente o parte del espectáculo.

El acróbata presentó múltiples fracturas en rodilla y quijada, pero afortunadamente, no comprometen su vida; mientras su compañero no fue lesionado.

"No desconecté la manguera de alimentación de aire, el compresor me hizo retorno de aire desde su acumulador y me elevó la presión, lo cual ocasionó que hiciera mayor distancia que la programada", declaró el operador del cañón a Tele 13.