Orina en la maceta del vecino y 30 años después va a prisión

Inglaterra.-Un violador que atacó a dos mujeres en la década de 1980 fue capturado más de 30 años después a través de pruebas de ADN porque orinó en la maceta de un vecino, según ha revelado la policía de Northumbria.

Eric McKenna, de 60 años, fue encarcelado durante 23 años el viernes después de ser declarado culpable de violar a mujeres en Gateshead y Newcastle en ataques callejeros separados.

Eligió a sus víctimas cuando caminaban solas y en cada ocasión las agarró por detrás y amenazó con usar un cuchillo. Sus crímenes no fueron detectados hasta el año 2016 cuando fue arrestado después de una disputa con un vecino que llevó a tomar muestras de ADN que eventualmente lo emparejaron con los ataques no resueltos.

Foto: Policía de Northumbria

El primer ataque tuvo lugar en abril de 1983, cuando McKenna, que entonces tenía 25 años, violó a una mujer de 21 años mientras caminaba hacia su casa cerca del puente de alto nivel en Gateshead.

La víctima informó de su terrible experiencia a la policía, pero los agentes no pudieron identificar a su atacante. Cinco años después, atacó nuevamente en la zona de Manors de Newcastle.

Los hechos fueron acontecidos en Reino Unido. Foto: AP

La segunda víctima también le dijo a la policía, pero no vincularon los crímenes y McKenna no fue identificada. Sin embargo, en 2016 los agentes del vecindario de la policía de Northumbria lo arrestaron por orinar en la maceta de un vecino después de una disputa y fue advertido de hostigamiento, según narra el portal de noticias The Guardian.

Su ADN fue procesado y se hicieron coincidencias exactas para las dos violaciones históricas. McKenna of Newcastle "no se inmutó" cuando fue desafiado por las violaciones, dijo DC Mick Wilson. McKenna fue encarcelado después de un juicio en la corte de la corona de Newcastle. Wilson dijo:

Ilustrativa. Foto: AFP

"Este es un caso muy inusual que se remonta a más de 30 años, pero estoy encantado de estar aquí hoy sabiendo que este hombre ahora está tras las rejas. "En la década de 1980 no teníamos las mismas técnicas forenses disponibles que tenemos ahora y nos hemos asegurado una convicción gracias a esos avances.