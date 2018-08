Le paga a exmujer 10.000 dólares en casi una tonelada de monedas

Indonesia.-Un funcionario indonesio que le debía a su ex mujer una pensión alimenticia importante ha pagado unos 10.000 dólares , en monedas.

Dwi Susilarto llegó a la corte el jueves acarreando una docena de sacos llenos con 153 millones de rupias ($ 10,500 dólares), un pago considerable que pesaba aproximadamente 890 kilogramos, dijo su abogado.

Foto: AFP

Una pelea casi estalló entre el hombre y el abogado de su ex esposa, quien se negó a contar el dinero transportado en una carretilla empujada por el hombre de 54 años y dos amigos.

El abogado de Susilarto negó que su cliente intentara insultar a su ex esposa Hermi Setyowati. El bajo salario del hombre en el servicio público lo obligó a acercarse a sus amigos después de que el tribunal en la ciudad de Karanganyar, en Java Central, le ordenara pagar unos nueve años de pensión alimenticia no pagada, dijo el abogado Sutarto.

Foto: AFP

Honestamente también me sorprendió (en el pago), pero mi cliente dijo que el dinero fue donado por amigos y familiares que le dieron la mayor parte en monedas, dijo a los medios el viernes.

"No había intención de insultar a nadie, eso es todo lo que tiene". Setyowati, quien finalmente aceptó los fondos, no estaba comprando la excusa de su ex marido.

"Esto es insultante, es como llamarme pobre", dijo, según los medios locales. El tribunal ordenó a su personal contar el dinero.