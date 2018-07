Pasa 24 años preso por un crimen que no cometió y es liberado

Un hombre de Brooklyn que pasó los últimos 24 años tras las rejas salió libre el viernes después de que un juez descartara la acusación que lo puso allí.

También puedes leer: Hombre mata a su hija por accidente al limpiar su arma

El juez de la Corte Suprema de Brooklyn Sharen Hudson ordenó que se desestimara el caso de Shawn Williams y su inmediata liberación, luego de que los fiscales se sumaron a una moción de defensa pidiendo al jurista que anulara la condena de Williams y anulara la acusación original.

Foto: AP

También puedes leer: Arrestan a mujer acusada de ser espía rusa

Williams es la decimocuarta condena anulada relacionada con el detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York Louis Scarcella, un oficial una vez reconocido que en los últimos años ha enfrentado acusaciones de mala conducta por parte de una serie de personas liberadas desde hace tiempo que guardó.

"Me gustaría agradecer a mis abogados por ayudarme a lograr esta gran victoria hoy", dijo Williams, de 41 años, fuera del tribunal.

Después de 20 años de encarcelamiento, finalmente tuve la oportunidad de revivir mi vida como hombre libre. Fue una batalla larga y dura. Fui enviado a prisión por un crimen que no cometí. Mi amigo de la infancia fue asesinado, y me enmarcaron por eso.

Foto: AFP

Williams ha estado detenido en el Centro Correccional de Clinton desde que fue declarado culpable en 1994 por el tiroteo fatal de su vecino y amigo Marvin Mason en 1993.

El caso contra Williams comenzó a desmoronarse en 2013 después de que el abogado defensor Victor Hou, de Cleary Gottlieb, y sus asociados con la Sociedad de Ayuda Legal localizaran al único testigo presencial del asesinato de Crown Heights.

La testigo ocular, Margaret Smith, se retractó de su testimonio, alegando que Scarcella la había obligado a nombrar a Williams, quien mantiene su inocencia.

Foto: AP

Los fiscales el viernes no mencionaron a Scarcella, diciendo simplemente que Smith estaba "muy enfermo" y "no cooperando", y que no volverían a intentar el caso.