El mensaje que mandó la hondureña que rechazó los frijoles

Miriam, la hondureña integrante de la caravana migrante hacia EU, que se convirtió en noticia mundial luego de decir que los frijoles eran "comida para chanchos", utilizó supuestamente sus redes sociales antes de ser famosa para las personas que la criticaban.

La migrante hondureña generó mucha polémica con su declaración a su paso por México por lo que Miriam dio la cara y pidió perdón a todos los mexicanos.

“Muy angustiada, quiero pedir perdón al pueblo mexicano. Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas. Nos han dado comida, ropa, medicina, cuando no era su obligación”, indicó Miriam frente a las cámaras que la hicieron famosa.

Sin embargo, el pueblo mexicano no la perdonó del todo y Miriam tuvo que estar bajo protección de los organismos competentes en un albergue seguro.

Días después del escándalo mundial, Mirna, hermana de Miriam, reportó que estaba desaparecida y que no había tenido contacto desde hace días con ella ni con sus sobrinas, y, que además, Miriam le había contado que había recibido amenazas de muerte tras su declaración.

"No me he vuelto a comunicar con ella. Su teléfono está apagado. Le mando mensajes, le llamo y no contesta. No sé nada de mi hermana desde ese día", contó Mirna.

Antes del escándalo Miriam ya había compartido en una supuesta cuenta de Instagram una imagen de la Diva de la Banda, Jenny Rivera acompañada de un mensaje en el que mandaba ‘callar’ a todos sus detractores.

En la imagen se ve a la mismísima Jenni Rivera arriba de un escenario, vistiendo un ajustado vestido rosa y mandando un beso al público.

“Ching… y cab… como Jenni Rivera. Besitos a las envidiosas, a las criticonas, a las chismosas y a las que levantan”.

En una publicación se puede leer:

“Tengo una persona por ahí, investigando mi vida en las redes sociales y no la voy a bloquear, para que siga sufriendo la we..”.

En un video que circula en redes sociales aparece Miriam en donde confirma que ya está en Estados Unidos.