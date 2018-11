Desaparece migrante que comparó los frijoles con comida para cerdos

Honduras.- Hace unos días, Miriam Celaya, una hondureña integrante de la caravana migrante hacia EU, se convirtió en noticia mundial al decir que los frijoles eran "comida para chanchos", hoy su hermana Mirna denunció que Miriam está desaparecida desde el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con Mirna, luego del incidente que generó indignación en las redes sociales, Miriam recibió de amenazas de muerte, y posteriormente desapareció junto con sus hijas pequeñas.

Durante una entrevista al HuffPost México, Mirna indicó que teme que las amenazas que recibió su hermana se hayan convertido en una acción real.

"No me he vuelto a comunicar con ella. Su teléfono está apagado. Le mando mensajes, le llamo y no contesta. No sé nada de mi hermana desde ese día", contó Mirna.

Miriam estuvo en el “ojo del huracán” luego de rechazar un plato de frijoles en un albergue en Tijuana y al compararlos con comida para cerdos.

"Mira lo que están dando: puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos. Y ni modo, hay que comernos esa comida porque si no, nos morimos de hambre", dijo en su momento Miriam.

Su declaración causó indignación en las redes sociales por lo que días después, la hondureña se arrepintió de sus declaraciones y ofreció disculpas a todos los mexicanos.

"Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas. Nos han dado comida, ropa, medicina, cuando no era su obligación”, indicó Miriam en su momento.

A unos días de la desaparición, Mirna, muestra su preocupación por no saber nada de su hermana y sobrinas. Pide que perdonen a Miriam por su error y que se toquen el corazón.

"De corazón, les pido mil disculpas por todo lo que está sucediendo. Y mi hermana les pidió disculpas y, por favor, tóquense el corazón. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es que ella rectificó y pidió perdón... Quiero pedirle a los mexicanos que tóquense el corazón, tengan compasión de mi hermana. Estoy muy preocupada. Toda mi familia, mi papá está muy preocupado por mi hermana. No sabemos nada de ella ni de las niñas. Ya no sé ni qué pensar. Mi hermana está corriendo peligro por todo lo que ha pasado, lo que ha pasado en las redes, amenazas, todos los memes que han subido de ella, las fotografías. Mi hermana es una persona humilde, no le hace daño a nadie, su único error fue eso que dijo, pero mi hermana pidió disculpas. Pidió perdón. Ellas están corriendo peligro", dijo Mirna.

En el video, obtenido a través de una activista migrante, Mirna reproduce el último mensaje de audio que le envío su hermana Miriam, quien había advertido a su familia que era víctima de acoso: