Incendios aplastan las esperanzas de los agricultores de trigo

Portland, Oregón.- Los agricultores se apresuraron a salvar sus medios de subsistencia cuando un incendio forestal rugió en los extensos campos de trigo de Oregón el jueves y aplastó sus esperanzas en el pico de lo que se esperaba fuera una de las cosechas más abundantes en años.

Los agricultores usaron tanques de agua en la parte trasera de camionetas y tractores para luchar contra las llamas que azotan los campos por tercer día consecutivo.

Foto AP

Un hombre fue hallado muerto cerca de su tractor carbonizado el miércoles, aparentemente invadido mientras trataba de limpiar una franja de tierra para proteger las propiedades de un vecino.

Los granjeros que cultivan decenas de miles de hectáreas de trigo blando y blanco que normalmente se dirigen a Asia dijeron que se enfrentan a muros de fuego de hasta 30 pies (9 metros) de altura y viento tan fuerte que arroja brasas por encima del borde de ataque del fuego.

Foto AP

Las condiciones amenazan a los agricultores que trabajan para evitar que el fuego llegue al trigo.

"Ha sido día tras día de vientos terriblemente horrendos y luego el fuego crea su propio viento", dijo por teléfono Alan von Borstel, quien ha luchado contra las llamas con su hijo. "A medida que el fuego se acerca, en realidad empiezas a sentirte amenazado, y si se acerca demasiado, nos damos cuenta de que no podemos lograrlo y nos salimos de Dodge".

Foto AP

Los productores de trigo como von Borstel siempre tienen tanques de agua cargados en la parte trasera de los camiones durante los veranos calurosos y secos. Cuando se produce un incendio, corren a la escena junto con los bomberos profesionales. Si tienen tiempo, los granjeros cortan el trigo en pie para frenar el avance del fuego y vienen detrás de los camiones de bomberos para apagar las llamas con el agua.

Foto AP

Pero su trabajo más importante se llama "disking". Utilizan un accesorio de tractor para sembrar el trigo en el suelo, creando un espacio de hasta 150 pies (46 metros) de ancho entre las llamas que avanzan y el resto del campo. Eso le da a los bomberos la oportunidad de adelantarse al incendio.

Sin la ayuda de los granjeros, esto no se detendría, hay muchos de nosotros por ahí. Nos cuidamos el uno al otro

Las cosechas de Von Borstel hasta el momento no han sido tocadas, pero su primo perdió poco más de una milla cuadrada el miércoles y el incendio está a solo unas millas de su casa.

El incendio a unas 85 millas (137 kilómetros) al este de Portland ha quemado casi 80 millas cuadradas (207 kilómetros cuadrados) de campos de trigo y pastizales desde que se encendió el martes.

Foto AP

Fue el más grande de más de 200 incendios forestales en todo Oregón, muchos provocados por un rayo. Otros incendios salpicaron estados a lo largo de los Estados Unidos occidentales afectados por la sequía.

Foto AP

En el país del trigo, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, dijo que el incendio pudo haber sido intencionalmente provocado y que el estado ayudará a investigar. Cerca de 180 bomberos se dirigían a proteger hogares y otras estructuras en las áreas más afectadas.

Las autoridades han dicho a los residentes de 900 hogares que deben evacuar o estar listos para partir ya que las llamas se propagan rápidamente.

Foto AP

El trigo en riesgo no es bueno para hacer pan y se envía principalmente a mercados asiáticos, especialmente Japón y Corea, para su uso en fideos ramen, panes al vapor y panes al vapor.

La cosecha de este año se vio particularmente abundante, con los agricultores que estiman que podrían obtener 15 o 20 bushels más por acre que el promedio de 55. El trigo normalmente se cosecha en los próximos 10 días.

Foto AP

Cada cultivo tarda dos años en crecer porque los agricultores dejan la mitad de la tierra en barbecho para mejorar las condiciones ambientales y reducir la erosión.

"Hay algunos años en los que no te molestaría la quema de tu cosecha de trigo, pero esta no es una de ellas. No sé cuánto se quemó la cosecha y sigue ardiendo ", dijo Tom McCoy, quien perdió 300 acres durante la noche.

Foto AP

Él estima el valor perdido en alrededor de $91,000. Está asegurado, pero la cosecha de este año se vio tan bien que le preocupa que no haya tenido suficiente seguro y que todavía tenga menos de lo que hubiera obtenido en el mercado.

"Ha habido decenas de miles de acres de tierras de cultivo perdidas", dijo Logan Padget, un agricultor de trigo de quinta generación que estaba luchando contra las llamas el jueves.