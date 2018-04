¡Salud! En esta nueva iglesia te bautizan con cerveza

Naranja Granja, Sudáfrica.- Vestido con una túnica roja y una mitra de obispo adornada con oro, el clérigo vierte whisky en su mano ahuecada y unge la frente del hombre sentado frente a él.

"Por la presente se lo invierte como ministro ... Esto es un doble", dice sobre el whisky restante en el cáliz. Se lo da al nuevo ministro, quien lo baja.

"¡Aleluya!", Gritan los miembros de la congregación que entran en erupción cantando y bailando, bebiendo botellas de cerveza.

Bienvenido a la Iglesia Gabola, que celebra el consumo de alcohol. La iglesia de Sudáfrica comenzó hace ocho meses y ha encontrado seguidores entusiastas.

"Somos una iglesia para aquellos que han sido rechazados por otras iglesias porque beben alcohol", dijo a The Associated Press el fundador y autoproclamado Papa de Gabola, Tsietsi Makiti.

La Iglesia de Gabola se establece para redimir a las personas que son rechazadas, que son consideradas pecadores. Bebemos para la liberación. Estamos bebiendo para que el Espíritu Santo venga a nosotros.

Otros en Sudáfrica están indignados por Gabola, diciendo que no es una iglesia en absoluto.

"Gabola no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esos no son servicios de la iglesia ", dijo el arzobispo Modiri Patrick Shole, director del Consejo de Iglesias Independientes de la Unión Sudafricana.

Están usando la Biblia para promocionar tabernas y beber licor. Es blasfemo Es una herejía y totalmente en contra de las doctrinas.

Dijo que su organización tiene la intención de ver que las autoridades cierren Gabola por violar las regulaciones municipales que dicen que las iglesias no deberían estar ubicadas cerca de los bares.

Gabola no es miembro del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, que dijo que no tiene comentarios al respecto. Gabola no está afiliado a ninguna otra denominación.

Alrededor del 80 por ciento de los 56 millones de sudafricanos profesan ser cristianos. Además de las denominaciones católica y protestante, hay pequeñas independientes con prácticas inusuales como el manejo de serpientes. Un pastor recientemente fue declarado culpable de asalto por rociar Doom, un popular insecticida, en las caras de los fieles, lo que se suponía iba a ahuyentar a los espíritus malignos.

La condena por parte de otras organizaciones cristianas no molestó a los 30 fieles que asistían a un servicio reciente de Gabola, celebrado en un bar en el extenso municipio de Orange Farm, a 40 kilómetros al sur de Johannesburgo.

Una mesa de billar servía de altar, adornada con botellas de whisky y cerveza. Seis ministros en el altar bendijeron solemnemente las botellas de cerveza jumbo refrigeradas compradas por la mayoría de los feligreses. Unos pocos bebieron whisky, brandy u otras bebidas, todos ellos igualmente bendecidos. La congregación cantó himnos alabando los efectos positivos de beber. Tres nuevos miembros de Gabola fueron bautizados con cerveza que les cubría la frente y les caía por la cara.

Gabola significa "beber" en Tswana, uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica.

Nuestro objetivo es convertir bares, tabernas y shebeens en iglesias", dijo Makiti. Y convertimos a los propietarios de la taberna en pastores.

La gente en otras iglesias "dice que son santos pero que beben por las puertas traseras, en secreto. Creen que Dios no los ve ", dijo. "Pero el Señor los acerca y puede verlos. Bebemos abiertamente en nuestros servicios. Lo hacemos en paz y nos amamos unos a otros".

El líder de Gabola dijo que anima a las personas a beber de manera responsable y enfatiza que el alcohol solo se venderá y bendecirá a personas que tengan 20 años, dos años más que la edad legal para beber de Sudáfrica.

Los entusiastas himnos que ensalzaban los efectos del alcohol hicieron que los miembros de la iglesia se pusieran en pie y con entusiasmo dieron pisotones y bailaron en círculo, a menudo alrededor de una botella de cerveza. A medida que avanzaba el servicio de tres horas, se hicieron más ruidosos, más animados y más descuidados. Algunos se quedaron dormidos durante el sermón.

"Nada es tan feliz en el mundo como la gente que bebe", dijo Nigel Lehasa, quien explicó las Escrituras durante el servicio y se describió a sí mismo como el profesor de Gabola. "No hay peleas, no hay discusiones". No tenemos nada más que amor ".