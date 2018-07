“Abuelo, ven y sálvame": las últimas palabras de niño antes de morir

California.- El incendio en el norte de California, sigue incontenible tras cobrar la vida de seis personas y siete desaparecidos, además de obligar a la evacuación de unas 38.000 personas y arrasar 36.000 hectáreas.

Los pequeños Emily y James, de 4 y 5 años han sido algunas de las víctimas de este terrible suceso. Ambos fueron sorprendidos por las llamas en Redding, en el norte de California.

Foto AP

Los menores se encontraban en compañía de su bisabuela cuando fueron sorprendidos por el fuego. La adulta mayor de nombre Melody murió junto con los pequeños. Melody tapó a los niños con una manta húmeda tratando de protegerlos pero lamentablemente los tres murieron.

Amanda, nieta de Melody contó en su perfil de Facebook que su abuela hizo todo lo posible por poner a salvo a los niños pero desafortunadamente fallecieron.

"Mi corazón está partido y no puedo creer que esto esté pasando. Sigo continuamente viendo sus caras bellas. Han sido unos días muy duros", indicó Melody.

Ed Bledsoe, esposo de Melody, también fue sorprendido por el fuego cuando se dirigía al doctor. El adulto tenía 15 minutos que había dejado a su esposa y a Emily y James en su casa.

Momentos después de que Ed Bledsoe ablandadora la vivienda recibió una desgarradora llamada., citó CNN. Era el pequeño James quien le suplicaba que los ayudara.

'Abuelo, ven y sálvame. El fuego está en la puerta de atrás'. Yo le dije 'Ya estoy cerca', contó Ed Bledsoe a CNN.

El adulto indicó que dio la vuelta a su vehículo pero no pudo avanzar debido al tráfico por lo que bajo del automóvil y trato de llegar a su casa a pie pero nunca pudo llegar, las llamas se lo impidieron.

"Les dije 'Ya voy de vuelta'. Dejé todo lo que estaba haciendo y me fui. Pero aun así traté de llegar, pero vinieron y me pararon (las autoridades) y no me dejaron seguir", explicó.

Ed Bledsoe indicó que momentos antes de que las llamas cobraran las vidas de sus familiares, su esposa y su otra nieta lograron despedirse de él.

"Abuelo, te quiero, te quiero, abuelo", repitió en numerosas ocasiones la joven Emily.

El adulto señaló que su nieto estuvo hablando hasta que el teléfono se cortó y posteriormente murió por las llamas.

“Los llame nuevamente, pero nunca respondieron”, finalizó Ed Bledsoe.