Estados Unidos.- Un hombre sostenía una relación con su hija y producto de ello tuvieron un hijo, ya habían sido detenidos por incesto; pero ahora la noticia es aún más trágica, el hombre asesinó a ambos y se quitó la vida.

Steven “N” de 45 años de edad y Katie de 20 años fueron detenidos por su relación incestuosa, hecho que fue dado a conocer el pasado mes de febrero. Al parecer el hombre no pudo con la presión y asesinó a Katie y a su bebé de siete meses de edad para después suicidarse.

Estamos intentando darle sentido a todos los factores que llevaron a esta toma de vidas sin sentido, declaró el jefe de la Policía de Knighdale, Lawrence Capps.

Steven se llevó al bebé y lo asesinó primero, después fue por Katie.

Relación incestuosa acabó con la muerte de ambos y su bebé. Foto ilustrativa: Pxhere

Las autoridades recibieron el reporte de un tiroteo donde estaban implicados un hombre y una mujer, al llegar al lugar, Katie estaba sin vida al interior de una camioneta. Steven se suicidó.

“Esto realmente me molesta mucho porque nadie pudo haberlo predicho. Si alguien tenía idea de que alguien estaba en peligro, no se hubiera impuesto una fianza. No había en absoluto algún aviso de que algo le sucedería a estas personas”, reveló el abogado de Steven según López Dóriga digital.

Relación prohibida

Steven y su esposa decidieron dar en adopción a Katie cuando nació; sin embargo, la joven no quiso quedarse con la duda de quien era su verdadera familia y los buscó, a los 18 años de edad.

Foto ilustrativa: Pxnio

Hizo uso de la tecnología y gracias a las redes sociales los localizó y se reencontraron en 2016; ella ya tenía dos hermanos más.

Fue cuestión de meses para que la presencia de la hija en cuestión causara estragos y la pareja se separó.

La entonces esposa de Steven dio a conocer a las autoridades que en ese momento el hombre dormía a los pies de Katie; pero en 2017 se enteró en un diario que la joven estaba embarazada y era Steven el padre del bebé.

La nueva pareja se mudó de casa y Steven le dijo a sus hijos que Katie era su“madrastra”; además de informar a su ex esposa que se casarían.