El inusual postre que ofendió al primer ministro japonés

El primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa, Sarah, organizaron la semana pasada en su residencia oficial una cena en la que invitaron al primer ministro de Japón Shinzo Abe y su esposa Akia.

El chef de la casa, Segev Moshe, se encargó de cocinar la cena gourmet. Sin embargo, lo que atrajo la atención de la comida es, sin duda, el último plato servido en un zapato. Esto, en el mejor de los casos, provocó una sorpresa en los japoneses y, en el peor, un insulto.

Benjamín Netanyahu. Foto: AFP

Diplomáticos japoneses, funcionarios israelíes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y diplomáticos israelíes de alto rango que habían servido en Japón, se dijeron horrorizados por la idea del último postre que se sirvió en un plato especial en forma de zapato.

"No hay nada más despreciado en la cultura japonesa que los zapatos. Los japoneses no solo no entran en sus casas en zapatos, sino que tampoco los verás en sus oficinas. Incluso el primer ministro, los ministros y los miembros del parlamento, se descalzan para trabajar (...) Esto es equivalente a servir chocolates a invitados judíos en un plato en forma de cerdo", comentó a Yediot Aharonot un diplomático israelí de alto rango que anteriormente prestó servicios en Japón.

Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe. Benjamín Netanyahuz. Foto: AFP

No hay cultura en el mundo donde se pongan zapatos sobre la mesa", manifestó por su parte un diplomático japonés, no identificado. No podemos entender en qué estaba pensando exactamente este famoso chef Segev. Si fue una broma, no nos parece gracioso. Puedo decirles que estamos ofendidos por nuestro primer ministro", aseveró.

Segev sacó fotos de zapatos en la mesa de sus redes sociales. En realidad, el primer ministro no publicó la imagen en las redes. Él eligió una imagen diferente de la comida. Algunos de los contables de Segev escribieron que "es insultante usar zapatos en una comida".

A Lior Sushard le encantó el gesto y respondió: "Rey". Segev escribió: "El primer ministro de Israel y su esposa fueron anfitriones del primer ministro de Japón y es un gran honor cocinar para ustedes, una noche inolvidable".

En nombre del cocinero Moshe Segev dijo que es "un creativo chef especial que se considera un artista que lleva en su campo el producir experiencias culinarias inusuales, más de una década", relató al diario Yediot Aharonot.