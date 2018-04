Ataque a mujer por no usar hijab desata la furia en Irán

Teherán, Irán.- Un video granoso de oficiales de la policía moral de Irán que asaltó a una mujer joven cuyo pañuelo cubrió apenas su cabello ha provocado un nuevo debate público sobre el requisito de décadas para las mujeres en la República Islámica.

Mientras funcionarios de todo rango hasta el presidente Hassan Rouhani han influido en el incidente, ha visto a mujeres en Irán no solo cuestionar la regla de que deben usar el hijab en la calle sino también su fe en la nación teocrática dominada por los chiítas.

Incluso antes de la Revolución Islámica de 1979, las túnicas negras largas y fluidas para mujeres conocidas como chador y el velo, o hijab, eran un símbolo político y religioso en la nación dominada por los chiítas.

"Solía ser una persona que siempre decía sus oraciones y creía profundamente en Dios", dijo Afrouz, de 28 años, quien al igual que otras mujeres que hablaron con The Associated Press en Teherán solo daría su nombre por temor a represalias.

Siempre decía gracia antes de comer. En este momento, no creo en ninguna de esas cosas.

El video apareció en línea la semana pasada, con activistas sugiriendo que fue tomado en Teherán, aunque nada en él ofrece pistas sobre su ubicación.

Muestra a una mujer joven con un largo pañuelo rojo que se cubre holgadamente la cabeza, mostrando claramente su cabello, rodeada por tres policías de moralidad que usan chador, que la agarran. Uno la agarra por el cuello. Ella grita, la levantan de sus pies. Luego termina en el suelo, llorando mientras otra mujer la consuela antes de que los oficiales la agarren de nuevo.

¿Por qué me pegas? Nos has estado destruyendo durante 30 años, se escuchó gritar en un momento.

El video se volvió viral en las redes sociales y provocó una reacción inmediata de los funcionarios. El ministro del Interior de Irán, Abdolreza Rahmani Fazli, ordenó el jueves a las autoridades investigar el incidente poco después de que Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de asuntos de la mujer, condenara el enfoque "violento" de la situación.

El legislador reformista Tayebeh Siavoshi dijo el sábado que la mujer policía vista en el video que agarraba la garganta de la joven había sido suspendida mientras se realizaba la investigación. Ninguna de las mujeres en el video ha sido identificada.

Imponer (forzar a las mujeres) no conducirá a ninguna parte.

El presidente Rouhani, un clérigo considerado moderado dentro del sistema político de Irán, también criticó a la policía moral en un discurso pronunciado el sábado. El mandato declarado de la fuerza policial es "promover la virtud y prevenir el vicio".

Tomar collares populares para promover la virtud no funcionará; advirtió Rouhani. No puedes hacerlo siendo agresivo.

Los partidarios de la línea dura, sin embargo, han descartado el video como un complot extranjero. El diario de línea dura Kayhan describió el domingo el video como "extraño y sospechoso" y señaló que los activistas extranjeros lo promovieron. Previamente, los partidarios de la línea dura apuntaron a una campaña que desafía el hijab lanzado por un periodista en el servicio persa de la Voz de América, que es financiado por el gobierno de los Estados Unidos.

El lunes, el jefe de la judicatura Ayatollah Sadegh Amoli Larijani dijo que apoyaba a la policía moral, y agregó que "las fuerzas del orden público no deberían retirarse ni un centímetro".

Pero en las calles de Teherán, las mujeres discuten abiertamente el video y sus propios encuentros con la policía moral.

"Creo que fue muy innecesario la forma en que la policía o la policía de moralidad manejaron la situación", dijo Hamraz, de 27 años, un ciudadano austriaco nacido de padres iraníes que está de vacaciones en Teherán.

Fue muy desafortunado que fuera captado por la cámara, pero en cierto modo fue bueno que todos pudiéramos ver cómo se está tratando a las personas: muy injusto.

Sahar, un estudiante universitario de 25 años, estuvo de acuerdo.

"Creo que todos deben ser libres de elegir en qué creen y podemos tratarnos más pacíficamente en lugar de tratar de inducir a la gente a hacer lo que usted cree que es correcto", dijo.

Este método seguramente no funcionará.

El hijab y el chador han sido durante mucho tiempo partes de la cultura persa. Se convirtieron en símbolos políticos en 1936, cuando el gobernante prooccidental de Irán Reza Shah Pahlavi prohibió las prendas en medio de sus esfuerzos por modernizar rápidamente a Irán. La prohibición se convirtió en una fuente de humillación para algunas piadosas mujeres musulmanas en el país.

Cuando la Revolución Islámica de 1979 se afianzó, el ayatolá Ruhollah Jomeini ordenó a las funcionarias usar el chador. Al principio, miles de mujeres protestaron por la decisión en Teherán y Jomeini dijo luego que los funcionarios no deberían insultar a las mujeres que decidieron no usarlo, aunque también llamó al chador "la bandera de la revolución".

El hijab y la ropa suelta más tarde se convirtió en obligatoria para todas las mujeres en Irán. Y aunque algunas libertades para las mujeres se vieron reducidas en los años que siguieron, a las mujeres iraníes aún se les permitía conducir, a diferencia de Arabia Saudita, y ocupar cargos públicos.

Hoy en Teherán, algunas jóvenes de moda usan ropa más ajustada con una bufanda que cubre holgadamente su cabeza, cumpliendo técnicamente con los requisitos de la ley mientras atraen la ira de los conservadores.

Las mujeres arrestadas por mostrarse el pelo en público en Irán pueden recibir penas de prisión de dos meses o menos y enfrentar multas equivalentes a 25 dólares.

En diciembre, la policía de Teherán dijo que ya no arrestaría a mujeres por no cumplir con el código de vestimenta islámica como videos de mujeres que deciden no usar hijabs y caminar por las calles con la cabeza descubierta en las redes sociales.

Una imagen, de una mujer joven, con la cabeza descubierta y agitando su hijab como una bandera en la calle Enghelab de Teherán, se hizo famosa durante las protestas económicas que arrasaron Irán ese mismo mes. El fiscal de Teherán, Abbas Jafari Dolatabadi, dijo en marzo que la mujer había sido sentenciada a 24 meses de prisión.

La caja de conexiones de telecomunicaciones en la que se encontraba en la fotografía se ha vuelto a soldar para evitar que las mujeres se pongan de pie, aunque las protestas continúan.