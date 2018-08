Estado Islámico tiene secuestrados a 16 niños en Siria

El Cairo, 26 ago (EFE).- Al menos dieciséis niños llevan secuestrados un mes por miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) después de que los extremistas lanzasen una sangrienta oleada de ataques en la provincia siria de Al Sueida, en el sur del país, informó hoy a Efe una fuente de Human Rights Watch (HRW).

Los habitantes de la región continúan estando "preocupados" por "la falta de seguridad y la lentitud del Gobierno sirio a la hora de responder" cuando ocurrió la tragedia el pasado 25 de julio y que dejó más de 300 muertos, dijo a Efe la investigadora para Siria en HRW, Sara Kayyali.

La organización que lucha por los derechos humanos, que cita a los residentes de Al Sueida, cifró en 27 personas las que continúan retenidas por el EI en una zona desértica situada en el este de la región.

Entre los secuestrados, hay al menos dieciséis niños con edades comprendidas entre los 7 y 15 años, dijo HRW.

"La liberación de los secuestrados no debería ser una condición del éxito de los negociaciones", indicó Kayyali, que aclaró que "HRW no puede comentar si las negociaciones son algo bueno o no, pero lo que está claro para nosotros es que según la ley internacional, los civiles secuestrados tiene que ser liberados inmediatamente".

Según HRW y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el Gobierno sirio y los miembros del EI continúan con las negociaciones para que se proceda a la liberación de los secuestrados.

Por su parte, el Observatorio aseveró hoy que hay "unos treinta secuestrados" que se encuentran "en paradero desconocido desde hace un mes", cuando se produjo lo que calificó como "el ataque más sangriento del EI contra Al Sueida desde el inicio de la revolución siria", en 2011.

El pasado 30 de julio, el director del Observatorio, Rami Abderrahman, afirmó a Efe que cuatro secuestrados por el EI consiguieron escapar y dos fueron asesinados por los yihadistas.

Además, señaló hoy en un comunicado que una mujer pereció mientras estaba retenida "por circunstancias desconocidas" y que otro hombre secuestrado fue ejecutado, sin dar más detalles

Según el Observatorio, cuya sede está en Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, existe un descontento entre la población de la minoría drusa, que tradicionalmente ha apoyado a las autoridades sirias, por "la prolongación del régimen" a la hora de resolver el caso.

Por ese motivo, el jeque de la comunidad religiosa drusa en Al Sueida ordenó formar un comité de negociaciones "para seguir el caso de los secuestrados", dijo la ONG.

Estos secuestros se produjeron durante una oleada de atentados y ataques del EI contra civiles y contra posiciones de las tropas gubernamentales en Al Sueida en los que murieron 135 civiles, según cálculos del Observatorio.