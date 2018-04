Hombre que arrebató AR-15 al pistolero: "Era vida o muerte"

NASHVILLE.- El hombre que arrebató un rifle AR-15 a un hombre armado en un ajetreado restaurante de Tennessee dice que fue un acto "egoísta" de autopreservación y que no se considera un héroe. No importa que se le acredite haber salvado muchas otras vidas.

"Cuando agarré el cañón del arma estaba caliente, pero no me importaba. Era vida o muerte ", dijo James Shaw Jr., un residente de Nashville de 29 años que se encontró luchando con el sospechoso después de que cuatro personas ya hubieran recibido un disparo mortal en un Waffle House repleto de clientes durante la madrugada del domingo en Nashville.

Foto: AP

Shaw se unió a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y al alcalde de Nashville en una conferencia de prensa el domingo, unas 12 horas después del tiroteo, con la mano derecha vendada. Allí fue seleccionado por el CEO de Waffle House, Walter Ehmer, quien estuvo presente y agradeció a Shaw por su valentía.

"No puedes conocer a demasiados héroes en la vida", dijo Ehmer antes de dirigirse a Shaw, quien se enjugó las lágrimas en sus ojos. "Siempre estamos en deuda con usted".

Shaw dijo que después de ir a un club nocturno había decidido pasar con un amigo la madrugada del domingo en una Waffle House. Pero el primero que visitó estaba demasiado lleno de clientes durante la noche, por lo que terminó yendo a otro en Nashville.

Cuando entró en Waffle House, estaba solo dos minutos por delante del pistolero, sentándose en un mostrador.

Foto: AP

De repente escuchó un ruido fuerte, pensando al principio que platos recién lavados se habían caído de una pila en el restaurante. Luego, dijo, vio a los trabajadores del restaurante corriendo, se dio vuelta y vio un cadáver cerca de la puerta cuando el pistolero irrumpió.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba escuchando disparos.

"Miré hacia atrás y vi a una persona tirada en el suelo justo en la entrada de la puerta, luego salté y resbalé ... Me metí detrás de una puerta de empuje, una puerta giratoria", dijo Shaw. "Él disparó a través de esa puerta; Estoy bastante seguro de que rozó mi brazo. En ese momento decidí ... que iba a tener que trabajar para matarme. Cuando el arma se atascó o lo que sea que sucedió, lo golpeé con la puerta giratoria ".

Shaw dijo que fue entonces cuando comenzaron a luchar, ignorando su propio dolor mientras agarraba el cañón caliente del arma AR-15. El domingo por la tarde, su mano derecha fue vendada del encuentro.

Foto: AP

"Estaba algo maldecido mientras estábamos luchando. Cuando finalmente conseguí el arma, estaba maldiciendo como si estuviera equivocado ", dijo. "No fue ningún tipo de conversación entre nosotros; Solo sabía que tenía que alejarlo de él ".

Del arma, añadió: "Lo agarré y lo arrojé sobre la encimera y simplemente lo llevé conmigo a la entrada".

Shaw dijo después de sacar al hombre de Waffle House, luego corrió en una dirección y vio al sospechoso, desnudo salvo por una chaqueta, yendo por otro camino.

Shaw dijo que tenía un aparente roce de bala en un codo y cayó y se golpeó la rodilla mientras escapaba, aterrizando en el hospital por un tiempo la madrugada del domingo.

James Shaw Jr. Foto: AP.

"Realmente no luché contra ese hombre para salvar a todos los demás. Eso tal vez no sea una cosa popular ", dijo Shaw, un nativo de Nashville que fue a la universidad en Tennessee y ahora trabaja como técnico inalámbrico. "Cogí el arma para poder salir" de la situación.

Dijo que estaba contento de que otros fueran salvos.

Cuando el padre de Shaw fue a visitarlo al hospital la madrugada del domingo antes de ser liberado, le dio un consejo a su hijo: "No vuelvas a hacer eso".