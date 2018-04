Jeremías, el niño que vio ángeles después de una difícil cirugía

Argentina.- Jeremías, un pequeño de 10 años de edad, es un niño creyente que tuvo que pasar por una peligrosa intervención quirúrgica para tratar el tumor que ataca a su cerebro. Tras salir de dicha operación, el pequeño le comentó a su padre que una persona se encontraba detrás suyo y que unos angelitos le echaban aire con sus alas.

La primera operación para intentar extraer el tumor cerebral logró extirpar el 98% del mal, pero lo más sorprendente pasó después. “Yo temblaba y lloraba cuando me dijo eso. Me dijo ‘papi ¿estas parado o sentado? ¿Quién es el señor que está atrás tuyo?’.”, declaró el padre del pequeño; quien relató que el pequeño aseguraba había también ángeles en el lugar.

Yo le decía no lo veo, me di vuelta y no había nadie, pero Jera me decía: ‘papa te ha puesto la mano en el hombro y sonríe’, dijjo el padre a Tiempo de San Juan.