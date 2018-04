Por qué me abandonaste, me dejaste sola: Hermana de Jessica

Tamaulipas.- El asesinato de Jessica Gabriela "N", una joven embarazada al momento de su desaparición ha consternado a todo el país y aún más a sus seres queridos.

Liliana, la hermana de Jessica, externó por medio de las redes sociales el dolor que le causa la partida de Jessica y de su bebé, sus "princesas". La joven utilizó Facebook durante la búsqueda de su hermana esperando encontrarla sana y salva, pero su asesinato ha devastado a todos.

El amor incondicional de hermanas y la ilusión de ser tía impulsaba a Liliana a continuar la búsqueda.

La esperanza se mantenía latente, pero el descubrimiento del cuerpo sin vida de Jessica lo derrumbó todo.

El cielo esta de fiesta!!! Papá dios las cuida ahora, aun que no comprendo por qué tuviste que ser tú.

Liliana encontró en las redes sociales la manera de enviar al cielo un mensaje de corazón para su hermana y su pequeña sobrinita.

Por qué me abandonaste, por qué me dejaste sola, no sabes el dolor que tengo y créeme que nunca perdí la fe y ni la perderé. Yo sé que pronto las veré mis niñas, solo quiero que descansen en paz.