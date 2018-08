'La guerra es miserable más allá de la descripción': Citas de John McCain

John McCain, con su sonrisa irascible y su moxie de luchador, se hizo un nombre como un político abierto. En ocasiones era mordazmente divertido, despiadadamente autocrítico y elocuentemente patriótico.

Algunas citas del ex senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos:

LA GUERRA ES TOMADA

"La guerra es miserable más allá de toda descripción, y solo un tonto o un fraude podría poner en tela de juicio su cruel realidad". - 6 de mayo de 1999, discurso ante la Cruz Roja Americana.

John McCain. Fuente: AP

ESTRELLA CONSTANTE

'Tension constante, amigo, tensión constante', nos advirtió cada vez que comenzamos a tener una visión corta de nuestras vidas. Lo mejor era tomar una vista larga. Llegaríamos a casa cuando llegáramos a casa ". Del libro de 1999 "La fe de mis padres: una historia familiar", del senador John McCain.

CAMINO ALTO A UNA GRAN OFICINA

"No tomaré el camino más bajo hacia la oficina más alta en esta tierra. Quiero la presidencia de la mejor manera, no de la peor manera ".- 19 de febrero de 2000, después de perder las primarias republicanas de Carolina del Sur.

EN PALABRAS DEL PRESIDENTE MAO

"En palabras del presidente Mao, 'es más oscuro antes de que sea totalmente negro'". Julio de 2007, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre su lucha por la candidatura presidencial republicana.

John McCain. Fuente: AP

UNA BUENA LUCHA

"No me importa una buena pelea. Por razones conocidas solo por Dios, he tenido bastantes problemas en mi vida. Pero aprendí una lección importante en el camino: al final, importa menos que puedas pelear. Lo que luchas es la verdadera prueba ".- 4 de septiembre de 2008, discurso ante la Convención Nacional Republicana aceptando la nominación presidencial del partido.

UN HOMBRE FAMILIAR DECENTE

"No, señora. No, señora. Es un hombre decente, familiar, ciudadano con el que tengo desacuerdos sobre cuestiones fundamentales y de eso se trata esta campaña "- Octubre de 2008 en un ayuntamiento a un interrogador que preguntó si su oponente para la Casa Blanca, entonces- Senador Barack Obama, era un "árabe" lo que implica que no era estadounidense.

PARTE INFERIOR DE SU CLASE

"Mira, soy la persona más afortunada que jamás tendrás en tu show. Y estoy muy consciente de eso, y estoy muy feliz. Para un hombre que estuvo en la parte inferior de su clase en la Academia Naval, hemos recorrido un largo camino ". McCain dijo en una entrevista el 2 de agosto de 2017 en la radio KFYI en Phoenix después de su diagnóstico de cáncer.

John McCain. Fuente: AP

ÉL SIRVIÓ A SU PAÍS

"Sirvió a su país, y no siempre estuvo en lo cierto; cometió muchos errores, cometió muchos errores, pero le sirvió a su país, y espero que podamos agregar, honorablemente" - 12 de septiembre de 2017, en una entrevista en cómo espera que lo recuerden.

UNA TIERRA HECHA DE IDEALES

"Vivimos en una tierra hecha de ideales, no de sangre y tierra. Somos los custodios de esos ideales en casa y su campeón en el exterior. Hemos hecho un gran bien en el mundo. Ese liderazgo ha tenido sus costos, pero nos hemos vuelto incomparablemente poderosos y ricos como lo hicimos nosotros. Tenemos la obligación moral de continuar en nuestra causa justa, y nos llevaríamos más que vergüenza si no lo hacemos. No vamos a prosperar en un mundo donde nuestro liderazgo e ideales están ausentes. No nos lo mereceríamos ".- 17 de octubre de 2017, discurso en el Centro Nacional Constitucional.