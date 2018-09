Argentina.- Un doble milagro ocurrió en la vida de Marikena, quien después de sufrir un fuerte accidente quedó en coma, estado en que logró que su bebé naciera y posteriormente, despertó.

Marikena cayó de una motocicleta y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, la noticia fue devastadora, al arribar al hospital se les informó a los familiares que la joven estaba en coma y algo más, estaba embarazada, la bebé que le regresó la vida al nacer.

Accidente la deja en coma, meses después nace su bebé y despierta. Foto ilustrativa: redgular_pixabay

La joven tenía 17 años de edad cuando sufrió el percance, los doctores descubrieron que esperaba un bebé cuando hacían estudios a su cuerpo inerte, Marikena había sufrido siete infartos cerebrales y dos cardiorespiratorios y solo tenía dos semanas de gestación.

La noticia les cayó de golpe a los padres de la joven, quienes señalaron que se encontraba en rebeldía, había dejado la secundaria y acostumbraba correr en moto. Sin embargo, su accidente no fue en una pista, fue en la esquina de su casa y a 20 kilómetros por hora. Con la menor viajaba su novio, quien manejaba la moto y desapareció tras el incidente.

Ahí supe que no estaba. 'Marikena, despertá', le decía. Le tomé las manos y sentí una tensión, después la vi hacer convulsiones. No estaba, relató a Clarín la madre de Marikena.

“Todavía no entiendo cómo una doctora un día me dijo 'mami, usted sabe que su hija no va a volver, ella tiene la cabeza licuada, no tiene un lugar sano'. A mí eso no me va. Nunca me doy por vencida”.

Los médicos le sugirieron practicarle un aborto a la joven, dado que el medicamento podría interferir con el embarazo; sin embargo, su madre se negó y el milagró llegó.

El 19 de abril de 2016 Vasti Luisana nació por cesárea, sana y con un peso de 2.410 kg.

Desde que la pequeña Vasti nació, Marikena comenzó a mejorar notablemente.

Comenzó a tener sensibilidad, a moverse más, a andar. Hoy escucha música, anda en bicicleta, me ayuda en la casa. Todos los días hay un avance.

La madre de la joven señala que recuperó su motricidad, pero no en su total su desarrollo cognitivo, no puede hablar. No obstante, puede haber más avance para la joven, dado que según los especialistas, ella no caminaría, no vería y ni siquiera debería estar viva.