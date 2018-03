Por amor, adolescente y hombre huyen de EU a Playa del Carmen

Estados Unidos.- Una adolescente y un hombre de 45 años que solía llevársela de la escuela sin permiso de los padres de ella fueron localizados en México y él quedó arrestado tras denunciada la desaparición de ambos, dijeron las autoridades.

Las autoridades estadounidenses y mexicanas ubicaron el sábado a Kevin "N" y Amy "N", de 16 años, en Playa del Carmen, según el periódico The Morning Call de Allentown. Ambos fueron regresados a Estados Unidos.

Kevin, casado y padre de cuatro hijos, quedó detenido y enfrentará un cargo de intromisión en la custodia de una menor en Pensilvania.

La policía dijo a la madre de Amy que su hija fue encontrada ilesa, según el periódico.

Kevin y Amy estaban desaparecidos desde el 5 de marzo. La policía emitió una alerta de persona desaparecida y había solicitado una orden de captura contra el hombre.

Las autoridades creen que la adolescente se había ido por su voluntad con Kevin "N".

La madre de la chica, Miu Luu, dijo al periódico The Morning Call de Allentown que lloró de alivio al enterarse de que su hija estaba bien.

Por dos semanas no he podido dormir, no he podido comer, ahora estoy muy feliz, dijo la mujer.