Joven relata por qué puede dormir una semana sin parar

Hermione Cox-Denning, de 18 años, fue diagnosticada con el síndrome de Kleine-Levin (KLS) también conocido como Síndrome de Bella Durmiente en noviembre del año pasado, que causa que una persona sufra períodos recurrentes de sueño excesivo.

Hermione, de Aberystwyth, Gales, dijo: "Mi recuerdo de mi primer episodio es borroso. Recuerdo haber despertado durante unos minutos a lo largo de las horas y horas de sueño, lúgubre y confusa.

"Mi mente estaba tan confundida, no podía hablar, no comía ni bebía y no fui al baño. Fue como si mi cuerpo se hubiera apagado.

Siempre había estado hablando por teléfono, pero no hablé con nadie durante toda una semana porque seguí durmiendo. "Creo que muchos de mis amigos estaban preocupados porque simplemente desaparecí.

Dijo que puede llevar hasta cuatro días "volver a la normalidad" después de un episodio de sueño.

Y fue en su décimo octavo cumpleaños cuando se dio cuenta de que una noche de alcohol fue su mayor disparador. Ella continuó:

"Me tomó mucho tiempo para ver qué estaba desencadenando esto para mí. Sabía que no era estrés y no podía ver un patrón de comida en particular.

Me di cuenta de que cuando bebía alcohol, a menudo tenía un episodio al día siguiente. "He aprendido que puedo tomar uno o dos tragos, pero mucho más que eso me hace sumirme en un sueño profundo durante varios días. Soy como la vida real de la Bella Durmiente .

Cuando comenzó, sus padres Clare, de 54 años, y Liam, de 50, pensaron que tenía gripe, pero cuando los períodos se repitieron, se preocuparon y fue a un médico en 2016.

Ella dijo: "Para entonces, estaba realmente preocupado. Me estaba perdiendo la oportunidad de ir a la escuela, me habían predicho grados muy altos y no quería que cayeran. "Fui a ver a un médico y me dijeron que era depresión y problemas de salud mental.

Mi papá decía que esto no era normal, no solo estaba durmiendo la siesta, estaba durmiendo durante días completos. Soy muy sociable y extrovertido y quería salir con mis amigos, así que fue realmente inesperado. Sentí que esto era algo físico .

En 2017, acudió a otro médico para obtener una segunda opinión, que la remitió a un neurólogo. "Para entonces, había estado investigando los trastornos del sueño en Internet. Lo primero que surgió fue el síndrome de la bella durmiente.

"Tras una consulta de Skype con el Hospital Bronglais, los médicos de Aberystwyth y una serie de exploraciones y pruebas, finalmente fue diagnosticada con KLS.

Estoy en un año sabático en el minuto y quería ser voluntario en el extranjero, pero no pude debido a mi enfermedad. Realmente me molesta que me pierda oportunidades como esa."

Su neurólogo dijo que muchos pacientes con KLS ven que sus episodios disminuyen a medida que envejecen. Hermione, que finalmente quiere estudiar medicina veterinaria, agregó: "Espero que se alivie y aún así pueda ir a la universidad".