Ven inconstitucional ley que protege a mujeres de mutilación genital

Estados Unidos.-Las defensoras de los derechos de las mujeres dijeron que se sorprendieron cuando un juez federal de Michigan dictaminó esta semana que una ley que protegía a las niñas de la mutilación genital era inconstitucional. Llamaron a su decisión un duro golpe a los derechos de las niñas. Los expertos legales dijeron que el juez dejó en claro que los estados de EE. UU. Tienen autoridad para prohibir la práctica, aunque solo la mitad lo hace.

A continuación se presenta una descripción del fallo, que desestimó varios cargos contra un médico acusado de cortar a nueve niñas en tres estados como parte de una costumbre religiosa, y lo que podría suceder a continuación.

#MujeresNigerianas:

1⃣ 2.000 mujeres y niñas han sido secuestradas por Boko Haram en los últimos 4 años

2⃣ 1 de cada 4 es víctima de mutilación genital

3⃣ El 65% de las víctimas de tráfico sexual en España son nigerianas

4⃣ Casi 1/3ha sufrido violencia

La Dra. Jumana Nagarwala estuvo entre las ocho personas acusadas en un tribunal federal de Michigan en relación con la mutilación genital de nueve niñas de Michigan, Minnesota e Illinois entre 2015 y 2017. Las autoridades alegaron que las madres los llevaron a Nagarwala cuando tenían aproximadamente 7 años. para el procedimiento.

Nagarwala ha negado que se haya cometido un delito y dijo que realizó una costumbre religiosa con las niñas de su secta musulmana, la Dawoodi Bohra, con sede en India.

Foto: AFP

El martes, el juez federal de distrito Bernard Friedman desestimó los cargos de mutilación y conspiración contra todos los acusados. Él dictaminó que una ley federal de 1996 que prohíbe la mutilación genital femenina era inconstitucional porque el Congreso no tenía el poder de regular el comportamiento en primer lugar.

Heidi Kitrosser, profesora de derecho en la Universidad de Minnesota, explicó que el Congreso no tiene autoridad ilimitada para legislar y solo puede hacer leyes que caigan dentro de los poderes explícitamente establecidos en la Constitución.

En este caso, Friedman encontró que el Congreso carecía de autoridad para regular la práctica en virtud de la Cláusula de Comercio porque el procedimiento no es una actividad comercial. También dijo que los poderes del tratado del Congreso no le dan autoridad, porque no había una relación racional entre las obligaciones del tratado que exigen la igualdad de derechos y una ley que prohíbe la mutilación genital.

Foto: AP

Pero el juez declaró claramente que el poder de regular la mutilación genital femenina reside en los gobiernos estatales, que tienen autoridad principal para definir y hacer cumplir la ley penal.