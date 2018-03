Cortó y pinchó partes íntimas de Wall para "que no se hinchara"

Copenhague.- El inventor danés Peter Madsen, acusado de matar y torturar a la periodista sueca Kim Wall en agosto en su submarino, negó hoy ante un tribunal de Copenhague que el descuartizamiento de la reportera tuviera un motivo erótico.



Madsen, que sostiene que la periodista Wall murió accidentalmente asfixiada por el monóxido de carbonoemitido por el sumergible mientras él estaba en cubierta, afirmó que la decisión de trocear el cuerpo la tomó "en una situación de enajenación" y apeló a lo "traumático" de la experiencia para no dar detalles o explicar por qué la decapitó.

No tengo ganas de hacer de esto algo racional. No lo fue, no estaba planeado. No me inspiré en ninguna película. Estaba en una situación horrible y había una muerta que era mi responsabilidad, dijo en la segunda vista del juicio, que se reanudó hoy.