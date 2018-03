Robó un auto y así reaccionó al ver que llevaba a un bebé

Florida, Estados Unidos.- Lo que pensó que sería un robo sencillo se convirtió en una situación complicada para un sujeto que luego de robarse un automóvil de una gasolinera en Palm Beach, se percató de que había un bebé en el interior.

Eran alrededor de las 03:00 de la madrugada, cuando una mujer circulaba a bordo de su auto con su bebé de 5 meses de edad, y decidió hacer una parada en el estacionamiento de la gasolinera para realizar una compra rápida en la tienda del lugar.

Miró que alrededor no había nadie, así que se le hizo bueno dejar el auto encendido y dejar al bebé en el vehículo, pues no tardaría mucho. Lo que no imaginó es que en ese momento un sujeto aprovechó la oportunidad y se llevó la unidad.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que después de que la mujer descendió del auto, apareció el hombre y emprendió la marcha.

Foto: Captura de video

Luego de 10 kilómetros de viaje, el hombre se percató del llanto de un bebé, y a ver en el asiento de atrás, se dio cuenta de que también se estaba llevando a un niño.

Luego de dar varias vueltas pensando qué hacer, finalmente el sujeto se topó con otra gasolinera, entonces bajó del auto con el infante, ingresó a la tienda del lugar y le dijo al vendedor que tomara al niño; acto seguido se dio a la fuga.

La dueña del negocio contactó a la policía para reportar lo sucedido. Media hora después la desesperada madre pudo reunirse con su pequeño, quien por fortuna se encontraba ileso.

La Policía difundió la imagen del sospechoso captada por las cámaras de seguridad con el objetivo de dar con su paradero.