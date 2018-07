Reino Unido.- Diana y Carlos fueron la pareja de ensueño para muchos, hasta que llegó su separación y los escándalos de la pareja, que concluyeron con el fallecimiento de Diana en un trágico accidente en 1997. En medio su historia surgía el mismo nombre, Camila.

Camila Shand, ahora conocida como Camila Ducal de Cornualles y quien dice haber renunciado al título de Príncesa de Gales por respeto a Diana, se convirtió oficialmente en madrastra de los Príncipes Harry y Willian en 2005, tras contraer nupcias con el Príncipe Carlos.

Príncipe Harry habla por primera vez sobre su madrastra, Camila. Foto: AFP

Para los británicos era más que difícil aceptar a Camila, dado que ella ha sido juzgada como la villana de la historia real, pero sin llamar demasiado la atención, la esposa de Carlos ha luchado por ganarse el respeto.

Tras todo lo que se ha dicho de Camila, Harry ha decidido hablar por primera vez de su relación como madrastra de él y William.

El Príncipe Harry reveló para la biógrafa Angela Levin, que tanto él como su hermano, mantienen una muy buena relación con la esposa de su padre.

Camila siempre ha sido señalada como la causante de la separación entre Diana de Gales y el Príncipe Carlos. Foto: AP

“Ella siempre ha sido muy cercana con William y conmigo. No es una madrastra malvada. Hay que tener en cuenta la situación de la que venía. Que nadie sienta pena por William y por mí. Es una mujer maravillosa y ha hecho muy, pero muy feliz a nuestro padre, que eso es lo más importante. William y yo la queremos mucho”, dijo el duque de Sussex.

Algunos señalan que este vínculo que han establecido con Camila se debe a la madurez que los príncipes han adquirido, pues no debe ser nada fácil aceptar como madrastra a la mujer que acusan de separar a sus padres, informó El Salvador.

El libro “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” señala que Carlos regresó con Camila cuando Diana se encontraba esperando el nacimiento de Harry.