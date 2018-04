Las "próximas semanas" serán decisivas para el TLCAN: EUA

Lima (EFE).- El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, se mostró hoy "optimista" de que pueda haber avances pronto en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, y dijo que las próximas semanas serán cruciales para alcanzar un acuerdo.

El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, afirmó este lunes que hay una probabilidad del "80 por ciento" de que los tres países negociadores lleguen a un acuerdo "a más tardar la primera semana de mayo".

Interrogado sobre si está de acuerdo, Ross dijo que "es difícil hablar en porcentajes".

Será o el 100 % si lo conseguimos o el 0 % si no lo hacemos. Así que nosotros somos optimistas, y supongo que si Ildefonso está hablando del 80 %, debe ser bastante optimista, añadió.

Las palabras de Ross vuelven a imprimir un sentido de urgencia a la negociación, horas después de que Trump asegurara que él no tiene "un marco temporal" para el TLCAN.

Les he dicho a los mexicanos que podemos negociar sin fin (...) Estamos bastante cerca de un acuerdo, podría ser en dos semanas, tres meses o cinco meses, no me importa, dijo Trump en Washington.