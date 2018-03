La Policía tribal arranca a padres una recién nacida

Miami.- El caso de una bebé sacada de un hospital de Miami (EEUU) por agentes de la Policía de la tribu Miccosukee sin permiso de sus padres para entregársela a una de las abuelas ha impactado a la opinión pública del sur de Florida y movilizado hasta a un senador.

El suceso del que hacen eco hoy todos los medios se produjo el domingo pasado en el Hospital Baptist de Kendall, ciudad del condado de Miami-Dade.

La bebé todavía no ha sido devuelta a sus padres, Rebecca Sanders, de sangre Miccosukee, y Justin Johnson, quienes han recurrido a todas las instancias para recuperarla.

Sin embargo, según informa el diario Miami Herald, una corte tribal de la reserva, que se ubica en los Everglades, ha aceptado tras una "sesión de horas" finalmente que la bebé sea devuelta a sus progenitores.

Dos días después del nacimiento de Ingrid Ronan Johnson, policías de la reserva Miccosukee, acompañados de agentes de Miami-Dade, según los medios, se presentaron con una orden de una corte de la tribu para llevarse a la recién nacida, a lo que accedió la dirección médica del hospital.

Los padres de la niña expresaron su rabia e impotencia ante el supuesto secuestro de su hija y dijeron al diario Miami Herald que la orden judicial no fue más que una "farsa inventada" por la abuela materna de la bebé, Betty Osceola, que rechaza que un "padre blanco sea parte de la vida de la niña".

"Todavía estoy tratando de entender cómo ha podido suceder esto", dijo al citado rotativo Johnson, de 36 años, para señalar: "No veo cómo la gente de la tribu Miccosukee puede mirarme a la cara y decirme que eso está bien".

Por su parte, Sanders, de 28 años, miembro de esta tribu, mostró su desconsuelo por lo que considera el secuestro de su hija y dijo sentirse "como si no tuviera derechos".

Pensé que la tribu estaba para proteger a su gente, no para usar sus propias reglas para controlarla.

Ahora, los padres han presentado varias demandas ante las autoridades del condado de Miami-Dade para recuperar a su hija, entre otras instituciones como la Policía y el Departamento de Asuntos Indios de EE.UU.

Este incidente pone a prueba los límites de la jurisdicción y extensión del estatus de nación soberana que disfruta la tribu de los Miccosukee en el estado de Florida.

El hospital, por su parte, ha declinado hacer algún tipo de comentario al tratarse de un asunto que afecta a las leyes federales de privacidad del paciente.

El senador por Florida Marco Rubio señaló en su cuenta de Twitter que la "Policía de la tribu Miccosukee había usado una orden de la corte para secuestrar a una bebé de sus padres en un hospital de Miami".

"Ellos (la Policía de la tribu) no tienen ninguna jurisdicción fuera de la reserva. Estoy en contacto con funcionarios federales y esto no terminará bien para la tribu, si no devuelven al bebé lo antes posible", afirmó Rubio.

La orden judicial emitida por la tribu otorga a la abuela materna la custodia de la niña.

"Es horrible. Realmente no sabemos cuál es el recurso en este momento, pero continuaremos revisándolo y hablando con otros organismos", señaló la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, a la que han recurrido también los padres.

Los miccosukees vive en gran parte, como muchas otras tribus en EE.UU, de la explotación de casinos y cuentan con inmunidad soberana en sus reservas.

Sanders, que creció en la reserva Miccosukee, conoció a Johnson en el mundo del "fitness" (deporte), ya que ella trabajó como fisicoculturista y él como terapeuta en rehabilitación de fracturas.

Sanders, que tiene otros dos hijos menores de edad de una relación anterior, reconoció que en noviembre pasado pidió a un tribunal de la tribu Miccosukee una orden de alejamiento temporal contra Johnson, aunque, al parecer, lo hizo presionada por su madre.

Según el rotativo, la pareja había roto sus relaciones y acordado mantener una relación de amistad para compartir la custodia de la niña.