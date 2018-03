Comunidad LGBT recibe con apatía las elecciones rusas

Yekaterinburg, Rusia.- Desde el escenario de un club nocturno gay, un artista intérprete o ejecutante en el arrastre recordó a aquellos en la multitud de su deber cívico como rusos.

"¿Sabes lo que está sucediendo mañana?", Preguntó Andrei.

Iré a las elecciones mañana. Si alguien quiere unirse a mí, puedo prestarte mi maquillaje, vamos a ir juntos.

Foto: AP

El joven de 30 años parecía ser la única persona en el club en esta ciudad industrial a 1.400 kilómetros al este de Moscú que se mostró entusiasta, aunque en broma, sobre votar el domingo y sobre la reelección del presidente Vladimir Putin significaría para la comunidad LGBT en Rusia.

Mientras se maquillaba antes del espectáculo, le preguntaron a Andrei cómo espera que sean los próximos seis años.

Hizo eco del mantra de Putin: "Algún tipo de estabilidad".

En 2013, Putin firmó una legislación que prohibía la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores", por lo que es un crimen celebrar marchas por los derechos de los homosexuales o discutir abiertamente la homosexualidad en contenidos accesibles para los niños.

En realidad, eso ha significado un acuerdo tipo "no preguntes, no digas" con el estado. Antes del colapso de la Unión Soviética en 1991, la homosexualidad podía ser castigada con hasta cinco años de prisión.

Mientras que algunos de los hombres dijeron que nunca encontraron aceptación en sus familias, insistieron en que pueden estar seguros siempre que sean discretos. Los artistas entrevistados en el club no daban sus apellidos porque tenían trabajos diurnos en otros lugares y temían repercusiones.

Foto: AP

Markus, de 26 años, se fue de casa en su adolescencia después de abandonar un internado militar. Para él, como para los otros artistas, ir a las calles de la cuarta ciudad más grande de Rusia en resistencia está fuera de discusión.

"No puedo simplemente pisar los talones y caminar por las calles", dijo. "Mi educación no lo permitirá. Solo soy un hombre ordinario como todos los demás, excepto por mi orientación sexual, pero no debería contarle a todos sobre eso. Es mi negocio privado".

Markus agregó: "Si no lo exhibes, si no presumes, está bien".

Hace un año, comenzaron a surgir informes de la República predominantemente musulmana de Chechenia, en el sur de Rusia, donde los hombres eran torturados y asesinados por la mera sospecha de ser homosexuales.

Foto: AP

Una investigación del gobierno no encontró pruebas para respaldar los relatos de decenas de personas que hablaron sobre la tortura en las instalaciones secretas de la prisión bajo la supervisión de los aliados del líder checheno Ramzan Kadyrov. Él ha afirmado que no hay homosexuales en Chechenia.

Para la comunidad LGBT en Ekaterimburgo, esas historias de terror parecen algo de un país extranjero, inconcebible en esta ciudad de los montes Urales.

Entre los artistas de la discoteca Fame, Andrei fue el único que dijo que votaría, aunque se negó a decir quién. Uno de los intérpretes veteranos, Gera, de 51 años, dijo que nunca votó porque no tiene "ni confianza ni fe" en las elecciones, y Markus también dijo que no tenía sentido.

Markus dijo que no le guarda rencor a Putin por monopolizar el poder. Al igual que muchos rusos, él le atribuyó el mérito por brindar estabilidad a pesar del empeoramiento de las relaciones con Occidente.

En comparación con la Unión Soviética y la década de 1990 cuando había pandillas, ahora la vida es mucho más fácil.

Foto: AP

La era en la que algunos barrios de Ekaterimburgo fueron madrigueras de drogas al aire libre por la noche puede haber desaparecido, pero la seguridad en Fame ilustra el nerviosismo persistente en la comunidad gay. Tres hombres en la entrada registraron las pertenencias de los clientes en el detector de metales más meticulosamente que los oficiales de seguridad en algunos aeropuertos rusos.

La mayoría de los clientes no querían ser fotografiados o entrevistados, diciendo que temían las repercusiones de los vecinos o colegas.

Foto: AP

Zakhar Naumov, un gerente de marketing de 32 años de una compañía de flores, dijo que podía entender la necesidad de una mayor seguridad. Fue golpeado por guardias en un club que organizaba una fiesta gay en 2008 "porque yo estaba saliendo de su club, sosteniendo a alguien de la mano".

A diferencia de la mayoría de las víctimas de la violencia anti-gay que en su mayor parte no se denuncia en Rusia, Naumov fue a la policía y presentó cargos. Sus atacantes recibieron breves condenas de prisión.

Naumov dijo que otros seis años de Putin "van a ser los mismos que antes", y que los gays se abran sobre su sexualidad solo a familiares directos o en clubes.

Es como si existieran, pero al mismo tiempo, es como si no existieran.

Foto: AP

Pero atrae la esperanza de una generación más joven que parece aceptar mucho más a los homosexuales que las personas que crecieron en la Unión Soviética. Las actitudes no cambiarán hasta que el gobierno sea "tan joven como nosotros".

Naumov dijo que votaría, pero solo para estropear su voto, "porque no hay elección, no hay opción".