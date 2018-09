Lo llaman "loco" por tratar de encontrar así al amor de su vida

Un empleado del gobierno de Kolkata enyesó vecindarios que salpicaron un tramo de seis kilómetros entre Konnagar y Bally con 4.000 carteles e hizo una película de siete minutos, debidamente publicada en YouTube, para rastrear a una chica que vio en un tren local y de quien quedó "flechado".

Conozca a Biswajit Podder, de 29 años, empleado del departamento de medio ambiente del estado en Salt Lake y residente de Joka en Behala, cuya rutina de oficina ahora incluye tomar un tren a Konnagar, a seis paradas de Howrah, y esperar en la estación donde estuvo por última vez, donde vio a la chica de sus sueños en julio.

Y, para que esta vez lo reconozaca, viste la misma camiseta que llevaba el día en que ella intercambió "miradas" con él en un tren.

Uno de sus intentos fue el vídeo de 6 minutos y medio que publicó en YouTube con el título 'Konnagarer Kone' ('La novia de Konnagar'), en la que le pide a su enamorada que se ponga en contacto con él si ve el video.

También tiene barrios enlucidos que cubren un tramo de seis kilómetros entre Konnagar y Bally con 4.000 carteles de la chica. Pero, hasta el momento, ni el amor de la dama ni la suerte han sonreído a Podder.

Él admite que puede estar "un poco fuera de sincronía" con el resto del mundo.

Mis amigos y mi familia me llaman loco". Sé que lo que he estado haciendo es un poco loco, pero no puedo evitarlo. Fue amor a primera vista y no puedo sacarla de mi mente, dice.