"Llevarse bien con Rusia es algo positivo": Trump

Estados Unidos.- "Llevarse bien con el presidente Putin, llevarse bien con Rusia es algo positivo, no negativo", afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, al sentenciar que "si eso no funciona, seré el peor enemigo que han tenido. El peor", amenazó.

Hasta el momento, mencionó que ha sido el presidente de Estados Unidos más duro en años con el mandatario ruso.

En una entrevista concedida al canal CNBC aseguró Trump que deben observar las sanciones que aplicó contra Rusia y los esfuerzos diplomáticos realizados.

Trump dijo: "Observen todas las cosas que he hecho. Nadie me preguntó. Obama no lo hizo. Obama era un juguete para Rusia. Era un completo juguete. Miren las declaraciones que hizo cuando pensó que los micrófonos estaban apagados".