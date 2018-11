Una madre toma la decisión de mostrar fotos de su bebé muerta

Inglaterra.- El dolor de perder un hijo dicen que es insuperable, más aún cuando quizás haya existido la esperanza de salvarle la vida, como es el caso de Sophie Dennis, una madre que compartió fotos de su bebé muerta nacida prematuramente a las 22 semanas de gestación, luego de que su embarazo fue diagnosticado de alto riesgo por un hematoma subcrónico, coágulos en la sangre del tejido

Sophie, de 34 años, asegura que su pequeña Autumn Orion Dennis tal vez pudo haber sido salvada, pero acusa que los médicos "abandonaron" a su hija y la dejaron morir porque nació dentro del límite del aborto, de acuerdo a The Sun.

Después de haber nacido a las 22 semanas en octubre del 2017 en el Royal Victoria Infirmary en Newcastle, Sophie dice que la pequeña mostró signos de vida y murió casi dos horas después.

Podía sentir su pulso y sentir el latido de su corazón. Cuando me la pasaron, se estaba moviendo y jadeando por aire, dijo.

El límite legal de viabilidad, independientemente de si se considera que un bebé es o no capaz de crecer, es de 24 semanas, el límite del aborto.

Cuando nació Autumn, rogué a los médicos que la ayudaran. Dieron que no podían hacer nada porque tenía 22 semanas, creo que esperaban que ella naciera muerta", dijo Sophie.

"Estaba en Shock, así que no protesté. Me dijeron que estaría discapacitada", agregó.

La bebé nació a las 22 semanas. Foto: Sophie Dennis

El consejo del NHS indica que los bebés nacidos entre las 22 y las 26 semanas "pueden no sobrevivir o tener problemas a largo plazo" y el Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) dice que los bebés nacidos dentro de este periodo son "un gran desafío médico y ético."

Con el corazón destrozado, la mujer expresó que "fue un amor instantáneo pero al mismo tiempo un desamor".

Sentí que le había fallado y me seguía disculpando con ella. Seguí pidiéndole perdón.

La madre compartió unas desgarradoras imágenes de su bebé muerta, y junto a su pareja, han llamado una petición en línea para que se revisen las pautas para ayudar a los bebés prematuros. Hasta el momento ya se han recaudado más de 100.000 firmas.

La mujer asegura que su hija pudo haber sido salvada de morir. Foto: Sophie Dennis

Un portavoz de Newcastle Hospitals NHS Trust señaló: "Apreciamos que este ha sido un momento muy difícil para la señora Dennis y su familia.

Investigamos sus preocupaciones como parte de nuestro proceso de quejas y compartimos nuestros hallazgos con ella (...) La confidencialidad del paciente nos impide comentar públicamente sobre casos individuales; sin embargo, si hay alguna preocupación pendiente, estaremos más que encantados de organizar una reunión para discutirla con ella".

A principios de este año, Sophie dio a luz a su hijo Laken. A pesar de la alegría por el nacimiento del pequeño, la madre dice que la muerte de su primer bebé ha seguido devastándole a ella y a su esposo.