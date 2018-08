Habla la mamá del niño que se suicidó tras sufrir acoso por ser gay

Colorado.- Una madre estadounidense sufrió la pérdida de su hijo de 9 años, asegura que su hijo se suicidó debido al acoso que sufrió en la escuela por decir abiertamente que era homosexual.

Leia Rochelle Pierce, de Denver, Colorado, menciona que su hijo, Jamel, se sentía orgulloso de ser quien era y le alegraba compartir a la gente su identidad.

En una entrevista con BBC, Pierce afirmó que los compañeros de escuela del pequeño le insistieron en que se quitara la vida.

Tras la muerte de Jamel, la madre carga con la culpa por no haber detectado la tristeza en los ojos de su hijo.

Según Leia Rochelle Pierce, su hijo Jamel le contó que era gay durante el verano, y, aunque no estaba dentro de lo planes revelarlo en la escuela, el pequeño dijo que no le importaba decirle quién era a los demás.

Pierce dice que su hijo realizaba actividades con normalidad tras su regreso a clases; sin embargo, el jueves pasado, lo encontró sin vida.

Tras la muerte de Jamel, la hija mayor de Pierce le contó que él le había confiado que en la escuela lo molestaban por ser gay.

"Mi hijo regresó a casa y le dijo que los niños en la escuela le estaban diciendo que se quitara la vida", relató Pierce. "No me lo dijo a mi y eso me duele porque yo lo hubiera entendido, lo hubiera defendido. Él y su hermana eran muy cercanos, él se lo contaba todo a ella", añadió.