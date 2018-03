Mamá droga a su hijo con psicofármacos "para controlarlo mejor"

Un padre dijo estar “desesperado”, denunció esto a los medios locales, porque su hijo pequeño, que vive con su madre en una casa ubicada en Palermo, sufre debido a que su madre lo droga en reiteradas ocasiones. "Le da psicofármacos porque no lo puede contener, lo encierra. Pedí la historia clínica en el Hospital Alemán y me enteré que entró varias veces intoxicado", dijo.

El padre, de nombre Walter Mullnes, de 53 años, narró con desesperación que la madre del niño le administra estas drogas desde hace ya tres años, y recalcó que la mujer lo intoxica porque de esta manera puede “controlarlo mejor”. El hombre llegó hasta las instancias de la Defensoría del Niño de Palermo para hacer notar su enojo.

El padre y el pequeño niño.

El niño tuvo que ser apresurado de emergencia al Hospital Alemán de esta misma localidad, donde el historial clínico señaló que el menor ingresó intoxicado por consumo de fármacos en reiteradas ocasiones. Pero el hombre, hasta antes de ver esta registro, ya sospechaba de la aparición de alguna “sustancia extraña”.

"Me decían que estaba loco. Necesito sacar a mi nene de este infierno" "Yo sospechaba pero ella me negaba todo. Lo llevaba a un club y el nene no podía ir de la 'falopa' que tenía encima. Se desmayaba. Tengo sobrinos y me daba cuenta que la actitud de mi hijo no era normal. Me decían que estaba loco. Necesito sacar a mi nene de este infierno", dijo, según relata el portal Crónica.

