Video: Madre espanta a un oso hambriento con regaños

Estados Unidos.- Nadie puede desobedecer el mandato de una madre, así lo entendió un oso en el estado de California. El animal deambulaba por un vecindario de Tahoe City buscando alimentos y quiso adentrarse al interior de una vivienda. Fue ahí cuando Brittany Christensen, perdió la paciencia y de inmediato ordenó al oso que se alejara.

“No, no, no, no, lárgate de aquí”, gritó Brittany. El oso se asustó, dio media vuelta huyendo por donde vino. La mujer dio crédito a su voz de madre.

Christensen declaró a medios locales que "ojalá mis hijos obedecieran de la misma manera".

Con información de Eldiariony